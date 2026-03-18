Jorge Jesus'tan olay açıklama! Fenerbahçe ve Ali Koç...

Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2022/23 sezonunda sarı-lacivertlileri çalıştıran Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli kulüpteki dönemi ve o dönemki başkan Ali Koç ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 09:08
Fenerbahçe, 2022/23 sezonu öncesi İsmail Kartal ile yollarını ayırmış ve yerine dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u getirmişti.

Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ilerleyen haftalarda düşüşe geçmiş ve sarı-lacivertliler şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı.

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Ali Koç başkanlığındaki tek kupayı elde etmişti.

Portekizli teknik adam, 2022/23 sezonunda Fenerbahçe'den ayrılarak eski takımı Al-Hilal'in başına geçmişti.

Şu an bir başka Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ı çalıştıran Jorge Jesus, Record'da Fenerbahçe dönemine dair "İstanbul'un devinde" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Deneyimli teknik adam, dönemin başkanı Ali Koç ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA SONRA ŞAMPİYONLUK ELİMİZDEN KAYDI"

"Birçok aksiliğe rağmen, bitime 12 maç kala, liderin iki puan gerisindeydik. Beşiktaş'ı ağırladık ve ben cezalı olduğum için tribündeydim. İlk yarıyı 1-0 önde tamamladık ve ikinci yarının hemen başında, rakip oyuncu bir faulden dolayı kırmızı kart gördü ve penaltı kazandı. Enner Valencia, maçı bitirebilecek fırsatı kaçırdı ve o andan itibaren takım 'yolunu kaybetti.' Şampiyonluk da o gün elimizden kayıp gitmeye başladı.

"BAŞKANIN SÖZÜNÜ KESTİM VE..."

Sonunda soyunma odasına indim ve başkan orada oyunculara bağırıyordu. Sözünü kestim, kulübün sorumlusunun o olduğunu ama soyunma odasının sorumlusunun ben olduğumu, bu yüzden bağırmayı bırakıp gitmesi gerektiğini söyledim. Bana baktı ve 'Yarın saat 11'de ofisimde olmanı istiyorum' dedi. Tamam, hemen teknik ekibime eşyaları toplamaya başlamalarını söyledim.

"BANA YENİ SÖZLEŞME ÖNERDİ"

Ertesi sabah, kovulacağımı düşünerek ofisine gittim ve... bana bir teklif sundu... Sözleşme yenilemeyi teklif etti. Kabul etmedim ve sezon sonuna kadar devam ettim, ona 7 yıllık başkanlığı boyunca kazandığı tek kupayı, Türkiye Kupası'nı kazandırdım. Ve takımı Avrupa Ligi çeyrek finaline taşıdım (Sevilla tarafından elendik)."

