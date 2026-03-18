Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 08:09
GÜRCAN BİLGİÇ - KALİTE KAZANDI

Kadıköy "yalnızlığı" yaşadı maç başlarken. Dört maçlık süreç, Karagümrük mağlubiyeti, oyuncuların vücut dili, Galatasaray'ın puan farkını açması… Bir çok bahane var o yalnızlığın içinde. Bayram öncesinde tribünler yarı yarıya dolmuş, sahada yine "kaçamaklar" var. Birden bire "ültimatom" düştü aklımıza. Tedesco'ya verilmişti ama soyunma odasına giderken yolunu kaybetmiş gibiydi. Antep golü ararken, bir kontratak ile, kendilerinin bile ummadığı bir anda golü buldular.

Asensio'nun neden ellerini havaya kaldırdığını anlayamadan denge geldi ama bu kez o meşhur "vücut dili"ni konuşuyorlardı. Guendouzi – Asensio ikilisi maçın sorumluluğunu alıp, iyi pasları, doğru oyuncu ile buluşturdular. Kendi sahasında, temastan uzak oynamayı tercih eden Gaziantep takımının, sırtına doğru yaptı koşuları Nene. Üç gol attı, emeğinin hakkını aldı.

Kante'ye gelirsek; tüm takım öndeyken Ederson'u tercih edince ilk "mırıldanma" dalgası ile karşılaştı. Tribün mesajını verdi tecrübeli oyuncuya. Attığı golün bir "trafikten" çıkması, O'na gecenin hediyesi. Fenerbahçe yarasını sardı, bu galibiyet ile maç fazlasıyla da olsa puan farkını yine dörde indirdi. Milli maç arası sonrasında, sakatlarını da döndürerek, belki de yeni hocasıyla son düzlüğü kovalayacaklar.

EMRE BOL - TARAFTARI ÜZMEYİN

Bir takım için en büyük felaket taraftarının terk etmesidir. Geçen hafta Karagümrük'ten alınan mağlubiyet Fenerbahçeli taraftarları küstürmüş. Tribünlerde büyük boşluklar vardı. Sonuç alamamaktan ziyade oynanan kötü futbol bence en önemli sebep. Başkan Sadettin Saran hep söylediği birlikteliği sağlayamadı. Böyle dönemlerde başkanlık yapabilirsen başkan olursun. Yoksa durgun denizde herkes kaptanlık yapar. Son dönemlerde bakıyorum; başarısızlığın faturası Tedesco'ya kesilmeye çalışılıyor. Oysa devre arası yapılan — yapılamayan transferler ve üzerine yaşanan sakatlıklar şampiyonluk hayallerini bitirdi.

İnanın sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe mevcut Fenerbahçe'yi yener! Hatta arttırıyorum 5'lik yapar! Öyle bir yönetim düşünün ki; transfer yapıp takımı zayıflatmış! Gaziantep takımında da Fenerbahçe gibi önemli eksiklikler vardı. Guendeozi her maç olduğu gibi takımın en iyisiydi. Nene'de yaptığı müthiş koşularla rakip savunmanın dengesini bozdu. Garip bir şekilde son vuruşlarında inanılmaz sakin kalabildiğini fark ettim. Rahatça, panik yapmadan iyi yerlere vurabiliyor. Anlayacağınız bu santrforsuz dönemde daha önde kullanılabilir. Attığı 3 gol eminim Tedesco'ya bunu düşündürecektir. Milli araya girilirken alınan farklı galibiyet biraz olsun moral verdi. Şampiyon olunmasa dahi iyi futbol taraftarı yeniden tribüne çeker. Yeter ki taraftarı üzmeyin.

ZEKİ UZUNDURUKAN - İLK YARILAR NEDEN BÖYLE?

Şampiyonluk hayalleri kuran Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep FK karşısında kontrataktan golü buldu ilk yarıda. Rakibin çok sayıda eksiği olmasına rağmen, Fenerbahçe'nin ilk 45'te tutuk bir görüntüde olması tribünlerin de adeta uykusunu getirdi. Fenerbahçe taraftarı da şampiyonluktan ümidini kesmiş olacak ki uzun süre sonra tribünler boş kaldı. Yaklaşık 12 bin Fenerbahçe taraftarı, maçı tribünden izledi. Fenerbahçe'nin oyununda düşüş var. Hatta Trabzonspor galibiyetinden sonra bu düşüş kademeli olarak devam etti. Dünkü maç başlangıcı da bu vasat oyuna örnek olarak gösterilebilir. Oysa dün Burak Yılmaz, çok sayıda eksik futbolcu nedeniyle dirençsiz bir Gaziantep FK sahaya sürmek zorunda kaldı. Buna rağmen Fenerbahçe'nin golüne kadar en net pozisyonu bulan taraf da konuk ekipti. Tayyip Talha'nın kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

Fenerbahçe'de ilk yarıda Brown, Nene ve golde büyük katkısı olan Cherif dışında sahada savaşan oyuncu yoktu. Tedesco'nun Kerem Aktürkoğlu'nu yedek bırakması kimseyi şaşırtmadı. Zaten son maçta tel tel dökülmüştü. Ayrıca Karagümrük faciasından sonra takımla birlikte hareket etmek yerine, özel aracı ile stadı terk etmesi doğru değildi. Tedesco da böyle düşünmüş olacak ki Kerem'i yedeğe çekti. Gaziantep ikinci yarının başında Maxim'in penaltı golüyle skoru eşitledi. Hakem Kadir Sağlam, Asensio'nun topa elle müdahalesini göremedi. Pozisyon için VAR müdahalesi geldi.

Fenerbahçe, Gaziantep'in golüne anında reaksiyon gösterdi. Kante'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu, Abena ters bir kafa ile kendi kalesine gönderdi. Ardından hızlı bir kontratakla üçüncü golü buldu Fenerbahçe! Gol yağmuru Nene yönetiminde devam etti. Nene, dünkü maçta hat-trick yaparken, ligdeki 9. golünü de kaydetmiş oldu. İkinci bölümde Asensio kendine geldi ve etkili futbolunu iki asistle süsledi. İlk yarıda adeta durarak oynayan Fenerbahçe, ikinci yarıda futbol oynamaya karar verince çok rahat bir galibiyet aldı. Kerem Aktürkoğlu, son bölümde oyuna girdi. Ama Kerem girene kadar Fenerbahçe zaten 3 puanı cebine koymuştu.

Tedesco şuna kafa yormalı: Biz maçların ilk yarılarını neden boşa geçiyoruz? Biz neden ilk yarılarda takır takır top oynamıyoruz! Fenerbahçe farklı kazanarak kendine geldi. Tedesco ve Sadettin Saran yönetimi de rahat bir nefes aldı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları, zayıflamış olsa da devam ediyor. Ama Fenerbahçe dün farklı kazanmış olsa da bu oyun şampiyonluk için yetmez.

MUSTAFA ÇULCU - SIKINTI YAŞAMADI

Tribünlerdeki boşluklardan seyircinin bu sezondan umutlarını yitirmiş ve tepkili olduğu anlaşılıyor. Fenerbahçe'de Skriniar sakatlandıktan sonra kim hangi pozisyonda, takım nasıl bir sistemle sahada çözmekte zorlanıyor insan. Bu kadro değişiklikleri oyun ezberi olan oyuncuları bile bozuyor. Asensio gibi bir usta dahi gerçek oyununu oynamakta zorlandı yine de çıkana kadar çok iyiydi. Guendouzi daha çok savunmaya yardım edince Fenerbahçe öne çıkmakta ve pozisyon bulmakta ilk yarı zorlandı.

Atletik ve çabuk oyuncuları Nene ki hattrick yaptı ve Musaba ile kontrataklar geliştirdi, goller buldu. Yapılan oyuncu değişiklikleri ise oyun kalitesine ve sisteme olumlu yansıdı. Yaşadıkları sıkıntılı süreçte bu farklı galibiyet Fenerbahçe'ye moral oldu. Kadir Sağlam FIFA hakemi ama sahip olduğu imkanı, fırsatı doğru kullanamayan ve gelişim gösteremeyen bir hakemiz. Daha 8'de Cherif-Abena karşılıklı oyun gereği temasına Gaziantep lehine çaldığı faul bizi güldürdü. Bırakın Süper Ligi süper amatör kümede bile buna faul çalınmaz.

Böyle uçana kaçana faul çalınca da ilk yarı 17 faul oldu. Oyunun yeniden başlaması konusunda eksiklikleri olduğu görüldü. Daha proaktif ve otoriter olmalı. 50'de doğru ve yerinde bir VAR müdahalesi geldi. Asensio öndeki rakibini önce itiyor devamında da elleri yukarıda yüksek topa elle müdahale ediyor net penaltı. 77'de Bayo'nun ayağına basan Yiğit Efe net sarı olmalıydı vermedi. Kalibresi oranında 1.5 yıl gibi uzun bir süreden sonra geldiği Kadıköy'den sıkıntı yaşamadan çıktı.

