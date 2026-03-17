Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Domenico Tedesco "Ültimatom"sorusuna yanıt verdi! Sadettin Saran...

Domenico Tedesco "Ültimatom"sorusuna yanıt verdi! Sadettin Saran...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep Fk'yı 4-1 yendikleri maç sonu açıklamalarda bulundu. Tedesco, başkan Sadettin Saran'ın daha önce yaptığı açıklamalar hakkında da konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 23:36
Domenico Tedesco "Ültimatom"sorusuna yanıt verdi! Sadettin Saran...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Gaziantep FK'yı 4-1 mağlu etti ve son haftalarda takım üzerinde dolaşan kara bulutları biraz olsun dağıtmayı başardı.

Mücadelenin ardından basın toplantısı düzenleyen Tedesco, başkan Sadettin Saran'ın Karagümrük maçı sonrası yaptığı "Ültimatom" açıklaması hakkında konuştu.

"Büyük takımdaysanız bu tarz şeyler normal" diyen Tedesco şunları söyledi:

"Başkanımızın açıklamasını, başkanımıza sormanız gerekiyor. Büyük bir takımdaysanız bunun normal olduğunu düşünüyorum. Bir yandan 26 maçın sonunda ilk mağlubiyetimizi aldık ama oynadığımız her maçtan sonra durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ben daha yeni başlıyorum. Benim kafamdaki fikir, burada bir şey inşa etmek. Burada bir yaz dönemi geçirirsem benim için bir rüya gibi olur. Hep birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Bundan daha fazlasını yapamazsınız. Puan kaybettikten sonra konuşmamız ve durum değerlendirmesi yapmamız çok normal."

SARAN NE DEMİŞTİ?

Karagümrük yenilgisi sonrası yapılan toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sadettin Saran aldıkları kararı şu sözlerle açıklamıştı:

"Dünkü bize yakışmayan üzücü futbolla ilgili hocamızı ve teknik kadromuzu çağırdım. Kaptanlarımızla konuştuk. Gerekli ültimatomlar verildi. Bir daha tekrarlanmayacak"

Saran: Vazgeçme şansımız yok!
F.Bahçe, Nene'yle kazandı!
Okan Buruk konuşuyor | CANLI Okan Buruk konuşuyor | CANLI 23:17
Potanın Perileri, Macaristan'a mağlup! Potanın Perileri, Macaristan'a mağlup! 22:57
Nene hat-trick’i çocuğuyla kutladı! Nene hat-trick’i çocuğuyla kutladı! 22:54
Oosterwolde'den kaptanlık açıklaması! Oosterwolde'den kaptanlık açıklaması! 22:50
Kante: Umarım ligi kazanırız Kante: Umarım ligi kazanırız 22:47
Tedesco: Takımı hayata döndürmek için... Tedesco: Takımı hayata döndürmek için... 22:35
Daha Eski
Saran: Vazgeçme şansımız yok! Saran: Vazgeçme şansımız yok! 22:28
F.Bahçe maçında penaltı kararı! F.Bahçe maçında penaltı kararı! 21:19
Liverpool-G.Saray maçı detayları! Muhtemel 11'ler Liverpool-G.Saray maçı detayları! Muhtemel 11'ler 20:49
Kadıköy, Filistin'i unutmadı! Kadıköy, Filistin'i unutmadı! 20:30
Kadıköy'de tribünler boş kaldı! Kadıköy'de tribünler boş kaldı! 20:08
"Adım adım özümüze dönüyoruz!" "Adım adım özümüze dönüyoruz!" 19:32