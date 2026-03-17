Domenico Tedesco "Ültimatom"sorusuna yanıt verdi! Sadettin Saran...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Gaziantep FK'yı 4-1 mağlu etti ve son haftalarda takım üzerinde dolaşan kara bulutları biraz olsun dağıtmayı başardı.

Mücadelenin ardından basın toplantısı düzenleyen Tedesco, başkan Sadettin Saran'ın Karagümrük maçı sonrası yaptığı "Ültimatom" açıklaması hakkında konuştu.

"Büyük takımdaysanız bu tarz şeyler normal" diyen Tedesco şunları söyledi:

"Başkanımızın açıklamasını, başkanımıza sormanız gerekiyor. Büyük bir takımdaysanız bunun normal olduğunu düşünüyorum. Bir yandan 26 maçın sonunda ilk mağlubiyetimizi aldık ama oynadığımız her maçtan sonra durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ben daha yeni başlıyorum. Benim kafamdaki fikir, burada bir şey inşa etmek. Burada bir yaz dönemi geçirirsem benim için bir rüya gibi olur. Hep birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Bundan daha fazlasını yapamazsınız. Puan kaybettikten sonra konuşmamız ve durum değerlendirmesi yapmamız çok normal."

SARAN NE DEMİŞTİ?

Karagümrük yenilgisi sonrası yapılan toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sadettin Saran aldıkları kararı şu sözlerle açıklamıştı:

"Dünkü bize yakışmayan üzücü futbolla ilgili hocamızı ve teknik kadromuzu çağırdım. Kaptanlarımızla konuştuk. Gerekli ültimatomlar verildi. Bir daha tekrarlanmayacak"