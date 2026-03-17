CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile farklı kazandı!

Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile farklı kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. İşte Dorgeles Nene'nin hat-trick ile tamamladığı mücadelenin detayları... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 18:56 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 22:00
Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile farklı kazandı!

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı, Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşması ile başladı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'ya karşı aldıkları 4-1'lik galibiyet ile moral depoladı.

Ev sahibi takım, karşılaşmanın ilk yarısını Dorgeles Nene'nin 41. dakikadaki golü ile 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Gaziantep FK, kazandığı penaltı vuruşundan Maxim ile faydalandı ve dakika 52'de skoru eşitledi.

59. dakikada Kante'nin golü ile sarı-lacivertliler yeniden öne geçti: 2-1.

Nene, dakika 68 ve 79'da kaydettiği goller ile farkı 3'e çıkardı ve hat-trick yaptı. Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, Malili yıldızı ile karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 60'a çıkardı ve zirvede Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlası ile 4'e indirdi.

Gaziantep FK ise 33 puan ile 9. sırada kaldı.

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 111. YILINA ÖZEL KOREOGRAFİ

Karşılaşma öncesi Kadıköy'de Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı için hazırlanmış olan koreografi dikkat çekti. İşte sarı-lacivertli tribünlerin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel gerçekleştirdiği o koreografi...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe maçında penaltı kararı! F.Bahçe maçında penaltı kararı! 21:19
Liverpool-G.Saray maçı detayları! Muhtemel 11'ler Liverpool-G.Saray maçı detayları! Muhtemel 11'ler 20:49
Kadıköy, Filistin'i unutmadı! Kadıköy, Filistin'i unutmadı! 20:30
Kadıköy'de tribünler boş kaldı! Kadıköy'de tribünler boş kaldı! 20:08
"Adım adım özümüze dönüyoruz!" "Adım adım özümüze dönüyoruz!" 19:32
"Ben de hayal kırıklığına uğradım!" "Ben de hayal kırıklığına uğradım!" 18:35
Daha Eski
F.Bahçe-Gaziantep FK maçı canlı yayın bilgileri F.Bahçe-Gaziantep FK maçı canlı yayın bilgileri 18:20
Liverpool hazırlıklarını tamamladı! Liverpool hazırlıklarını tamamladı! 17:38
G.Saray rövanş maçı için İngiltere'de! G.Saray rövanş maçı için İngiltere'de! 17:37
Beşiktaş'ta Paşa hazırlıkları! Beşiktaş'ta Paşa hazırlıkları! 17:33
Arsenal-Bayer Leverkusen maçı detayları Arsenal-Bayer Leverkusen maçı detayları 17:20
F.Bahçe-Gaziantep FK | CANLI F.Bahçe-Gaziantep FK | CANLI 17:03