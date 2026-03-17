Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile farklı kazandı!

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı, Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşması ile başladı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'ya karşı aldıkları 4-1'lik galibiyet ile moral depoladı.

Ev sahibi takım, karşılaşmanın ilk yarısını Dorgeles Nene'nin 41. dakikadaki golü ile 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Gaziantep FK, kazandığı penaltı vuruşundan Maxim ile faydalandı ve dakika 52'de skoru eşitledi.

59. dakikada Kante'nin golü ile sarı-lacivertliler yeniden öne geçti: 2-1.

Nene, dakika 68 ve 79'da kaydettiği goller ile farkı 3'e çıkardı ve hat-trick yaptı. Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, Malili yıldızı ile karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 60'a çıkardı ve zirvede Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlası ile 4'e indirdi.

Gaziantep FK ise 33 puan ile 9. sırada kaldı.

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 111. YILINA ÖZEL KOREOGRAFİ

Karşılaşma öncesi Kadıköy'de Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı için hazırlanmış olan koreografi dikkat çekti. İşte sarı-lacivertli tribünlerin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel gerçekleştirdiği o koreografi...