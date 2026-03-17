Fenerbahçe Beko deplasmanda mağlup!

EuroLeague'de 14. hafta erteleme maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Pire'de Barış Ve Dostluk Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 104-87 kaybetti.

Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler ilk çeyreği 29-23 önde kapattı. Temsilcimiz, ikinci periyotta skor üstünlüğünü koruyamadı ve devre arasına 2 puan geride (48-46) girdi. Üçüncü çeyrekte farkın açılmasına engel olamayan temsilcimiz, son bölümde artırdığı tempoya rağmen geri dönmeyi başaramadı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, 22 galibiyet 9 mağlubiyette kaldı. Olympiakos ise 21. galibiyetini aldı.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek Sonucu: Olympiakos 23-29 Fenerbahçe Beko

Devre Arası Sonucu: Olympiakos 48-46 Fenerbahçe Beko

3. Çeyrek Sonucu: Olympiakos 74-67 Fenerbahçe Beko