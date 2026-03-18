Ziraat Türkiye Kupası
İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İkas Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmak istemeyen bordo-mavililer, zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan kümede kalma mücadelesi veren Eyüpspor ise güçlü rakibine karşı puan ya da puanlar almanın yollarını arayacak. Kritik karşılaşmada Fatih Tekke'nin ilk 11 tercihi merak edilirken, futbolseverler "Eyüpspor-Trabzonspor maçı canlı izle" konusunu da araştırmayı sürdürüyor. Peki, İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 08:36
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İkas Eyüpspor ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik maç, her iki takım için de farklı hedefler taşıyor. Fenerbahçe'nin galibiyetle haftayı kapattığı ligde Trabzonspor, zirve yarışında puan kaybetmemek için İstanbul deplasmanında galibiyetten başka sonuç düşünmüyor. Öte yandan küme düşme hattında mücadele eden Eyüpspor, sahasında puan almayı hedefliyor. Fatih Tekke'nin kadro tercihi ve taktik planı merakla beklenirken, sahaya süreceği ilk 11'de futbolseverlerin gündeminde. Peki, İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İKAS EYÜPSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçı 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKAS EYÜPSPOR-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İkas Eyüpspor: Jankat, Bedirhan, Talha, Onguene, Umut Meraş, Raux-Yao, Metehan, Taşkın, Baran, Umut Bozok, Pintor

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

EYÜPSPOR İLE TRABZONSPOR ARASINDA 4. RANDEVU

Trabzonspor ile Eyüp, Süper Lig'in 27'nci haftasında yapacakları maçla 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde bugüne dek oynadıkları 3 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 1 maç da berabere sonuçlandı.

BORDO-MAVİLİLERDEN ZİRVE HESABI

Son haftalarda yakalanan galibiyet serisi sonrası Trabzonspor'da Şampiyonlar Ligi hedefi daha güçlü şekilde konuşulmaya başlandı. Bordo-mavililerde ilk hedef ise Eyüpspor karşısında kazanarak milli araya 5'te 5 ile girmek. Trabzonspor, milli aranın ardından lider Galatasaray ile oynanacak kritik derbiye daha güçlü ve moralli çıkmayı amaçlıyor. Bordo-mavili camiada ise ortak görüş şu: "Ortada alınacak 24 puan daha var. 7 puan kapanmayacak bir fark değil."

FATİH TEKKE İLE 2 KEZ 4 MAÇLIK SERİ

Karadeniz devi, Fatih Tekke ile 2 kez art arda 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Fırtına, bu sezon 7 ile 10. haftalar arasında Karagümrük'ü 4-3, Kayseri'yi 4-0, Rizespor'u 2-1 ve Eyüpspor'u 2-0 yenerek 4 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Fırtına, Eyüpspor'u da mağlup ederse Tekke ile ilk kez 5 haftayı art arda galibiyetle kapamış olacak.

FIRTINA'DA DERBİ ÖNCESİ SARI KART ALARMI

Yarın Eyüp ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da sarı kart alarmı yaşanıyor. Bordo-mavililerde Savic, Muçi, Folcarelli ve Oulai, ceza sınırında yer alırken, bu oyuncuların Eyüpspor karşısında göreceği olası bir sarı kart, takımın bir sonraki haftada Papara Park'ta oynayacağı Galatasaray derbisinde önemli eksiklere yol açabilecek.

Savic, Muçi, Folcarelli ve Oulai ceza sınırında. Oulai bu sezon 18 maçta 7 sarı kart görürken, Savic 18 karşılaşmada 3 sarı kartla oynadı. Muçi 23 maçta 3 kez sarı kartla cezalandırılırken, Folcarelli ise 22 mücadelede 3 sarı kart gördü.

TRABZONSPOR 2. YARIDA ÇIKIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Karadeniz devi, ligin 2. yarısındaki 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederek 22 puan topladı. Ligin 2. yarısında sadece Fenerbahçe ve Antalya karşısında puan kaybı yaşayan Fırtına, ligin 2. yarısına ait puan durumunda averajla 2. sırada yer aldı.

148 HAFTA SONRA İLK KEZ

Fırtına, en son şampiyon olduğu 2021-22'de Abdullah Avcı ile 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. O sezonun 23 ila 27 haftalarında Galatasaray'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Konya'yı 2-1, Alanya'yı 4-0 ve Kayseri'yi 3-2 yenmişlerdi. Trabzonspor, Eyüp'ü yenerse 148 hafta sonra ilk kez art arda 5 maçı kazanmış olacak.

İKAS EYÜPSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

TFF, İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçı hakeminin Oğuzhan Çakır olduğunu açıkladı. Çakır'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Hakan Ülker üstlenecek.

