Ahmet Çakar'dan maç sonu Tedesco'ya sert eleştiri! "Fenerbahçe'ye katkısı sıfır"
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle kalemine aldı. İşte o yazı... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 08:37
Oyuncu tercihleri tamamen yanlış. Saldım çayıra mevlam kayıra şeklinde oynuyorlar. İkinci yarıda kaliteli oyuncular ve Nene sayesinde farklı bir galibiyet aldılar. Antep ahı gitmiş, vahı kalmış bir takım görüntüsünde.
Hakem Kadir Sağlam için iyi de söyleyemiyorum kötü de diyemiyorum. İlk yarıda sarı kartı atladı. Bazı faullerde oyunun hızlı başlamasını engelledi. Ama VAR kararıyla gelen Asensio'nun elle oynama kararı doğru."
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.