Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan maç sonu Tedesco'ya sert eleştiri! "Fenerbahçe'ye katkısı sıfır"

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle kalemine aldı. İşte o yazı... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 08:37
"Fenerbahçe dün geceki farklı galibiyetle biraz olsun nefes aldı. Kazanmak zorundalardı ama ilk yarıda çok kötü bir oyun vardı. Devrenin sonuna doğru, Antep defansının hatasıyla gelen gol, Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Aslında ikinci yarı sarı-lacivertliler için kötü başladı. Gaziantep penaltı kazandı, skoru 1-1'e getirdi, yine tüm camia "eyvah" derken bu dakikadan sonra takım iyi oynamaya başladı. Önce Guendouzi'nin mükemmel pasıyla Nene Fenerbahçe'yi öne geçirdi, ardından da bu kez Asensio'nun mükemmel pasını değerlendiren Nene hattrick'ini yaptı ve işi bitirdi.

Şimdi Tedesco'ya sormak lazım; Nene gibi oyuncun var, Asensio gibi bir oyuncun var, Karagümrük maçına niye bunlarla başlamıyorsun! İlk yarıda Levent'i sağ bek oynattı, olmadı, zaten olmayacağı da belliydi, ikinci yarı Mert'i aldı. Sonuç olarak Fenerbahçe'ye, Tedesco'nun katkısı sıfır.

Oyuncu tercihleri tamamen yanlış. Saldım çayıra mevlam kayıra şeklinde oynuyorlar. İkinci yarıda kaliteli oyuncular ve Nene sayesinde farklı bir galibiyet aldılar. Antep ahı gitmiş, vahı kalmış bir takım görüntüsünde.

Hakem Kadir Sağlam için iyi de söyleyemiyorum kötü de diyemiyorum. İlk yarıda sarı kartı atladı. Bazı faullerde oyunun hızlı başlamasını engelledi. Ama VAR kararıyla gelen Asensio'nun elle oynama kararı doğru."

