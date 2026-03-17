Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 23:17 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 23:38
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Mücadele öncesi İngiltere'ye ulaşan sarı-kırmızılı ekipte Teknik Direktör Okan Buruk ve beraberinde Gabriel Sara, Anfield Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Okan Buruk...

"RAKİBİMİZİ 2 KERE YENDİK AMA..."

"Bu stadyumda olmak gerçekten çok güzel. Buraya girmek, yarınki maçı burada hayal etmek, kafamızda oynamak değerli. Türk futbolu için çok önemli bir gece, sadece Galatasaray için değil. Şampiyonlar Ligi serüvenimizde inişlerimiz çıkışlarımız oldu ama çok da tecrübelendik. Bu tecrübeyi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem futbolcuları hem teknik adamı önemli isimler. Bu sene en büyük hedefleri Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Rakibimizi 2 kere yendik ama bunlar kendi sahamızdaydı. Şimdi yeni bir serüven, deplasmanda bir maç. Oyuncularıma inanıyorum. Verebileceklerinin en fazlasını verip neden buradan turla ayrılmayalım diye hayal ediyorum. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştiririz."

"DAHA İYİ BİR TAKIM OLDUK"

"Çok böyle geçmiş üzerinden değil güncel durumumuz üzerinden gitmeliyiz. Takım olarak iyi durumdayız. Yükselen bir performansımız var. Özgüvenimiz yüksek, daha iyi bir takım olduk, birbirimizi çok iyi tanıdık. Ligde ve Avrupa'da çok başarılı gidiyoruz. Oyuncularımızın değerleri artıyor, Gabi gibi bir oyuncumuz Brezilya Milli Takımı'na gidiyor. Ona böyle bir çağrı geldi. İnşallah burada ve sonra milli takımda başarılı olacak."

"KENDİ OYUNUMUZA ODAKLANMALIYIZ"

"Liverpool 11'ini düşünürken, ilk maçtaki 11'leri sürprizdi. Gomez'i bekliyordum. Yarın için sakatlığı var, büyük ihtimal oynamayacak diye okudum. Sağ bekte hep değişiklikleri var. Şunu yerleştiremiyorsunuz aslında, orta sahada Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai'nin olduğu, kanatta Gakpo ve Salah oynarsa Wirtz nerede oynayacak? 4 oyuncuyu da oynatmak için Szoboszlai'yi sağ bekte oynatıyor. Yarın ofansif oyun için bunu düşünebilir. İlk maçta Wirtz'in kenardan içeri çok girmesi, ilk dakikalarda buna karşı yerleşemedik ama sonra hallettik. Rakibimizi tanıyoruz, ne yapacaklarını biliyoruz. Biraz kendi oyunumuza odaklanmalıyız, neleri iyi yapabiliriz, bunu düşüneceğim."

"KAZANMA ŞANSIMIZ VAR"

"Sadece takım değerleri üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. İyi oyunculara sahip olmak önemli. Galatasaray'ın da iyi oyuncuları var. Kazanırsak çok sevineceğiz. Başaramazsak çok üzüleceğiz. Biz buraya kadar geldik, burada kaybettik diye düşünmeyeceğiz, her türlü üzüleceğiz. Kazanma şansımız var, bu taraftan düşünmek istiyorum. Oyuncularım da böyle düşünmeli. Kazanırsak nereye gideriz, bunu düşünmek daha doğru olacak."

"BU CEZA ADİL DEĞİL"

"Taraftarların olması çok önemliydi ama bu da bir motivasyon. Bu ceza adil değil. Galatasaray taraftarı bölümünün, Liverpool'a verilmesi de doğru değil. Farklı kişinin hatasından farklı kişiler ceza alıyor. Cezalandırma doğru değil, adil değil. Haklı değil, doğru değil. Burada taraftarımız için oynayacağız. Nereye gidersek gidelim bizi destekliyorlar. Onlar için oynayacağız. Bu bizim için önemli bir fırsat."

"SALLAI'NİN VARLIĞI BENİ MUTLU EDİYOR"

"Szoboszlai gerçekten önemli bir oyuncu. Sahaya ruhunu da koyan bir oyuncu. Takımını harekete geçirmeye çalışan, bireysel yetenekleriyle etkili olan bir oyuncu. Frikikten golleri, duran topları... Sağ bek oynadığında farklı bir profil. Önde oynadığında çok tehlikeli bir oyuncu. Bazen bu tür oyuncuların ne yapacağını bilseniz de etkili olabilir.

Roland Sallai değerli bir oyuncu, çok iyi bir profesyonel, sahada hep yüzde yüz. Bu tür oyuncuların takımda olması beni çok mutlu ediyor."

"BURAYA KAYBETMEMEYE GELMEDİK"

"Bizim bir oyunumuz var. Hep bu oyunu oynamak, üzerinden gitmek istiyoruz. Rakibin de bir oyunu var. Onlar bizi, biz onları biliyoruz. Sadece buraya kaybetmemeye gelmedik. Biz tabii ki gol yememek için değil gol atmak için oynamalıyız ki bu tür maçlarda başarılı olalım. Juventus maçında kötü bir tecrübe yaşadık, iyi bir ders oldu. Yarın neleri daha iyi yapabileceğimizi göstermek. Maç hiçbir türlü erken bitmeyecek, 0-0, 1-0, 0-1... Hangi sonuç olursa olsun 90 dakikaya gidecek bu maç. Her dakika oyunun içinde olmalıyız, sadece başlayan değil devam edecek de çok önemli oyuncularımız var. Kulübeden gelip katkı yapmaları da çok önemli olacak."

Gabriel Sara...

"AYAKLARIMIZ YERE SAĞLAM BASACAK"

"Buraya gelirken çok basit odağımız var, onlara karşı kazanmalıyız. Bir avantajımız var ama ayağımız yere basacak. Yarınki maça odaklanacağız ve umarım iyi bir sonuç alacağız."

"HANGİ POZİSYON OLURSA OLSUN..."

"Oynamayı seviyorum. Hangi pozisyona koyarsa koysun hoca ben oynarım, mutlu olurum. Bazen Torreira'ya yakın olmayı seviyorum, topa daha çok dokunmak için. 10 numara oynarken de gol atabileceğim için mutluyum. Nerede olursa olsun oynamaktan mutluyum."

