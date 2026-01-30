CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: 3 puanı hak etmiştik

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: 3 puanı hak etmiştik

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasının ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte Tekke'nin o açıklamaları... | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 22:40 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 22:42
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: 3 puanı hak etmiştik

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile dönen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, "Hak ettiğimiz bir 3 puandı. Değerli bir 2 puan kaybettik." dedi. İşte Tekke'nin maç sonu açıklamaları...

"DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ"

"3 puanı hak etmiştik. Değerli 2 puan kaybettik. Hatalar oluyor. Futbolda bunlar var. İkinci yarı özellikle belli bölümden sonra her zamanki gibi kenar hücumlarımızın yanı sıra uzun oynadık. Çünkü merkezden bugün üretecek havamız yoktu. Her maç bizim için zor geçiyor. Sakatımız olacak, cezalımız olacak ama devam etmek zorundayız. Gençlerbirliği ve Antalyaspor'u yenmeliydik. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Üzgünüz."

DİĞER
