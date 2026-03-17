CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Arsenal-Bayer Leverkusen MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal-Bayer Leverkusen MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Arsenal ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. İlk mücadele 1-1 sona ererken, İngiltere'de oynanacak ikinci karşılaşmada hangi ekibin çeyrek final biletini alacağı merak ediyor. Mikel Arteta yönetiminde evinde hata yapmak istemeyen Arsenal'a karşı Kasper Hjulmand ve ekibinin nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor. Peki, Arsenal-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 17:20
Arsenal-Bayer Leverkusen MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Arsenal-Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Arsenal ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İlk karşılaşmanın 1-1'lik eşitlikle tamamlanmasının ardından gözler, İngiltere'de oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Teknik Direktör Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, taraftarı önünde hata yapmadan çeyrek final biletini almak isterken; Kasper Hjulmand ve öğrencilerinin deplasmanda nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu. Futbolseverler ise bu önemli maçın yayın bilgilerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Arsenal-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Arsenal-Bayer Leverkusen maçı 17 Mart 2026 Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

ARSENAL-BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Bayer Leverkusen maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL-BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Martinelli, Gyökeres.

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Palacios, Garcia, Grimaldo; Tillmann, Hofmann; Schick.

ASpor CANLI YAYIN

Transferde flaş gelişme! Barcelona ve Osimhen...
İşte G.Saray'ın İngiltere kafilesi!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: "Kesinlikle ezilmediler"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sara Brezilya tarihine geçti! 50 yıl sonra...
İşte F.Bahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte G.Saray'ın İngiltere kafilesi! İşte G.Saray'ın İngiltere kafilesi! 16:44
G.Saray, Liverpool maçı hazırlıklarını tamamladı G.Saray, Liverpool maçı hazırlıklarını tamamladı 16:37
Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı detayları! Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı detayları! 16:23
Potanın Perileri Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi! Potanın Perileri Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi! 16:22
Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı detayları Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı detayları 15:40
Eyüpspor'da Emre Akbaba şoku! Eyüpspor'da Emre Akbaba şoku! 15:39
Daha Eski
Trabzonspor'un İstanbul kafilesi açıklandı! Trabzonspor'un İstanbul kafilesi açıklandı! 15:36
Sara Brezilya tarihine geçti! 50 yıl sonra... Sara Brezilya tarihine geçti! 50 yıl sonra... 15:25
Chelsea-PSG maçı detayları Chelsea-PSG maçı detayları 15:09
Türkiye-Romanya maçının öncelikli bilet satışları başladı Türkiye-Romanya maçının öncelikli bilet satışları başladı 14:53
Beşiktaş'a bedava forvet! Beşiktaş'a bedava forvet! 14:47
Manchester City-Real Madrid maçı detayları! Arda Güler... Manchester City-Real Madrid maçı detayları! Arda Güler... 14:41