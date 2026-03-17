Arsenal-Bayer Leverkusen MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Arsenal ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İlk karşılaşmanın 1-1'lik eşitlikle tamamlanmasının ardından gözler, İngiltere'de oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Teknik Direktör Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, taraftarı önünde hata yapmadan çeyrek final biletini almak isterken; Kasper Hjulmand ve öğrencilerinin deplasmanda nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu. Futbolseverler ise bu önemli maçın yayın bilgilerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Arsenal-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Arsenal-Bayer Leverkusen maçı 17 Mart 2026 Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

ARSENAL-BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Bayer Leverkusen maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL-BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Martinelli, Gyökeres.

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Palacios, Garcia, Grimaldo; Tillmann, Hofmann; Schick.