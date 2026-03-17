Galatasaray rövanş maçı için İngiltere'de!

Liverpool hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamlayan Galatasaray, antrenmanın ardından İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Liverpool'a gitti. Kafilede ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yönetim kurulu üyeleri Bora Bahçetepe ve Fatih Süleyman Demircan ile Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz.