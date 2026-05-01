CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Çaykur Rizespor 1-0 geriye düştüğü maçta 3 puana uzandı: İşte maçın özeti

Çaykur Rizespor 1-0 geriye düştüğü maçta 3 puana uzandı: İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig 32. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazandı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 18:52 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 19:10
Çaykur Rizespor 1-0 geriye düştüğü maçta 3 puana uzandı: İşte maçın özeti

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 32. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Qazim Laçi, 58. dakikada Adedire Mebude ve 65. dakikada Loide Augusto kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 16. dakikada Jin-ho Jo ve 89. dakikada Yhoan Andzouana'dan geldi.

KONYA'NIN YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

Çıktığı son 9 resmi maçta kaybetmeyen TÜMOSAN Konyaspor'un yenilmezlik serisi son buldu. Yeşil-beyazlı ekip son mağlubiyetini 27 Şubat tarihinde RAMS Başakşehir'e karşı almıştı.

Bu karşılaşmayla birlikte Çaykur Rizespor, 40 puana yükseldi ve 8. sırada yer aldı. TÜMOSAN Konyaspor ise 40 puanda kaldı ve 9. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor, İkas Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. TÜMOSAN Konyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Sowe'un ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği pasla buluşan Mebude'nin şutu kale direğine çarparak auta çıktı.

9. dakikada Çaykur Rizespor atağında Laçi'nin ceza yayının solundan kaleye yerden gönderdiği şutu savunma engelledi.

16. dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleci Fofana'nın hatalı pasında ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Jin-Ho Jo'nun şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 0-1

18. dakikada ev sahibi takım skoru eşitledi. Laçi'nin ceza sahasının sol çaprazına gönderdiği pasta Sowe topla buluştu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Deniz Ertaş'tan seken topu takip eden Laçi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

55. dakikada Laçi'nin ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği pasla topla buluşan Augusto'nun şutunda kaleci Deniz Ertaş gole izin vermedi.

58. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Samet Akaydin'in orta sahadan gönderdiği topla buluşan Laçi'nin pasıyla Mebude ağları havalandırdı: 2-1.

65. dakikada Laçi'nin serbest vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Augusto, ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği şutla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

77. dakikada konuk ekibin atağında Swendsen'in ceza sahası sol çaprazından gönderdiği şutta top kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.

89. dakikada konuk ekip ikinci golünü kaydetti. Eren Cemali Yağmur'un ceza sahasının sağ çaprazından içeriye gönderdiği topla buluşan Andzouana'nın şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 3-2.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
