Ziraat Türkiye Kupası
CANLI İZLE | Gaziantep FK-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig 32. hafta maçında Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor. Bugüne kadar rakibini dış sahada yenemeyen siyah-beyazlılar, 1 Mayıs Cuma akşamı saat 20:00'de bu zinciri kırmak istiyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte beIN SPORTS 1 canlı izle linki ve 11'ler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 18:59 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 19:17
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı canlı anlatım için tıklayınız...

Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında tarih yazmak için sahada! 56 puanla zirve takibini sürdüren siyah-beyazlılar, 37 puanlı Gaziantep FK konuk oluyor. Geçmiş yıllarda bu sahada galibiyet yüzü göremeyen Kartal, Sergen Yalçın önderliğinde 3 puanı hedefliyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı şifresiz mi? Canlı izle linki var mı? İşte dev maçın 11'leri ve son dakika gelişmeleri...

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadı'nın ev sahipliği yapacağı bu kritik mücadele için geri sayım doldu. Heyecan dolu mücadele 1 Mayıs 2026 Cuma günü (bugün) saat 20:00'de başlayacak.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Gaziantep Stadyumu'nda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Bu müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Musrafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.

İŞTE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Nazım, Abena, Mujakic, Rodrigues, Maxim, Gidado, Kozlowski, Camara, Bayo.

Beşiktaş: Ersin, Yasin, Uduokhai, Djalo, Taylan, Asllani, Jota, Salih, Cengiz, Rashica, Mustafa.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR'I ÜMİT ÖZTÜRK OLDU

Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinde VAR koltuğunda ise Ümit Öztürk oturacak. Öztürk'e, AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.

BEŞİKTAŞ'TA GERİ DÖNÜŞLER VE EKSİKLER

Siyah-beyazlılarda kadro planlaması şekilleniyor. Cezalarını tamamlayan kaleci Ersin Destanoğlu ve sağ bek Amir Murillo, Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde ilk 11'deki yerini alacak. Sakatlığı süren Kartal Kayra Yılmaz ile sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz bu maçta forma giyemeyecek. Emmanuel Agbadou ve Salih Uçan, kart görmeleri halinde önümüzdeki haftaki Trabzonspor derbisinde cezalı duruma düşecek.

GAZİANTEP FK CEPHESİNDE SON DURUM

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Mbakata, Yusuf Kabadayı ve kaleci Mustafa Burak Bozan kadroda yer almayacak.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP'TE GÜLEMİYOR!

İki takım arasındaki rekabette ilginç bir istatistik dikkat çekiyor:

Beşiktaş, rakibiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta da galibiyet yüzü göremedi (3 Yenilgi, 3 Beraberlik).

Toplam 13 randevuda Beşiktaş'ın 5, Gaziantep'in 4 galibiyeti bulunurken; 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

