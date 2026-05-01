CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Gaziantep FK-Beşiktaş maçı | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’de heyecan 32. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Avrupa kupalarına katılma hedefi bulunan Beşiktaş, deplasmanda alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK-Beşiktaş mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 18:52 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 19:50
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor! 32. haftada Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. 56 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlılar, zirve yarışını sürdürmek isterken; 37 puanlı ev sahibi Gaziantep FK ise alt sıralardan tamamen uzaklaşmayı hedefliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadı'nın ev sahipliği yapacağı bu kritik mücadele için geri sayım doldu. Heyecan dolu mücadele 1 Mayıs 2026 Cuma günü (bugün) saat 20:00'de başladı. Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Nazım, Abena, Mujakic, Rodrigues, Maxim, Gidado, Kozlowski, Camara, Bayo.

Beşiktaş: Ersin, Yasin, Uduokhai, Djalo, Taylan, Asllani, Jota, Salih, Cengiz, Olaitan, Mustafa.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
