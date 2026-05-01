Gaziantep FK-Beşiktaş maçı | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor! 32. haftada Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. 56 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlılar, zirve yarışını sürdürmek isterken; 37 puanlı ev sahibi Gaziantep FK ise alt sıralardan tamamen uzaklaşmayı hedefliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadı'nın ev sahipliği yapacağı bu kritik mücadele için geri sayım doldu. Heyecan dolu mücadele 1 Mayıs 2026 Cuma günü (bugün) saat 20:00'de başladı. Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Nazım, Abena, Mujakic, Rodrigues, Maxim, Gidado, Kozlowski, Camara, Bayo.

Beşiktaş: Ersin, Yasin, Uduokhai, Djalo, Taylan, Asllani, Jota, Salih, Cengiz, Olaitan, Mustafa.