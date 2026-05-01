Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor Adana Demirspor'a gol oldu yağdı: İşte maçın özeti

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor'u 8-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 21:27
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor, sahasında Adana Demirspor'u 8-1 mağlup etti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Hatice Aydın Duygu, Egemen Savran, Kadir Akıllı

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney (Dk. 74 Muhlis Dağaşan), Duran Şahin (Dk. 82 Fatih Tultak), İsa Dayaklı, Yusuf Özer, Vorobjovas (Dk. 46 Muhammed Mert), Özcan Şahan, Abdullah Dijlan Aydın (Dk. 46 Vefa Temel), Cham, Ömer Faruk Duymaz, Araujo (Dk. 74 Krstovski)

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Aykut Sarıkaya (Dk. 69 Hasan Kaya), Ali Fidan, Aslan Atay, Seyfi Irga, Gökdeniz Tunç, Kürşat Türkeş Küçük (Dk. 74 Ahmet Yılmaz), Kayra Saygan (Dk. 61 Demir Yavuz), Toprak Bayar (Dk. 74 Yiğit Can Okat), Mert Menemencioğlu (Dk. 61 Ulaş İmergi), Ahmet Bolat

Goller: Dk. 8 Abdullah Dijlan Aydın, Dk. 15 ve 80 Ömer Faruk Duymaz, Dk. 21 ve 65 Özcan Şahan, Dk. 28 ve 47 Cham, Dk. 73 Duhaney (İstanbulspor), Dk. 41 Ahmet Bolat (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 78 Ahmet Yılmaz (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 86 Muhlis Dağaşan (İstanbulspor), Dk. 90 Murat Uğur Eser (Adana Demirspor)

