Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Siyah beyazlılar maçtan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Kartal'ın galibiyet golleri 8. dakikada Tiago Djalo ve 22. dakikada penaltıdan Kristjan Asllani'den geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş 59 puana ulaştı ve Avrupa yolunda yerini sağlamlaştırdı. Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada Camara'nın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta top savunmaya çarparak kornere gitti.

8. dakikada Beşiktaş öne geçti. Asllani'nin soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Djalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

18. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan içeri girerek yaptığı sert vuruş kaleci Zafer Görgen de kaldı.

21. dakikada Cengiz Ünder'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Jota Silva, kaleci Zafer Görgen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada topun başına geçen Asllani meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen'in sağından filelerle buluşturdu: 0-2.

35. dakikada Cengiz Ünder'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Jota Silva'nın şutunda top, kaleci Zafer Görgen de kaldı.

41. dakikada Maxim'in pasıyla buluşan Bayo'nun yaptığı sert vuruşta top auta çıktı.