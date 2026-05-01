Manisa FK 3 puanı 5 golle aldı: İşte maçın özeti

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Manisa FK, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 5-0 mağlup etti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Selim Şenöz, Çağrı Yıldırım

Manisa FK: Saim Sarp Bodur, Yunus Emre Köse, Kubilay Sönmez, Ada İbik, Umut Erdem (Dk. 46 Umut Can Aslan), Yunus Emre Dursun, Ahmet Şen (Dk. 46 Emre Akboğa), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 66 Batuhan Çolak), Adekanye (Dk. 67 Osman Kahraman), Diony (Dk. 84 Oğuzhan Yurtdaş), Vargas

Sakaryaspor: Ataberk Dadakdeniz, Eren Erdoğan, Özgür Çoban (Dk. 78 Yusuf Sunar), Arif Kocaman, Erdem Dağlı (Dk. 46 Doğukan Tuzcu), Selim Kütük, Kerem Şen (Dk. 59 Abdülsamed Turan), Poyraz Efe Yıldırım, Alparslan Demir (Dk. 72 Miraç Ertuğrul Bingöl), Haydar Karataş, Yunus Emre Tekerci (Dk. 59 Emirhan Yeşilyurt)

Goller: Dk. 13 ve Dk. 26 Adekanye, Dk. 50 (Penaltıdan), Dk. 53 ve Dk. 57 Diony (Manisa FK)

Sarı Kartlar: Dk. 72 Batuhan Çolak (Manisa FK), Dk. 47 Özgür Çoban, Dk. 61 Poyraz Efe Yıldırım ve Dk. 63 Selim Kütük (Sakaryaspor)