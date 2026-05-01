CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Jota Silva: Bu sezon hedefimiz...

Jota Silva: Bu sezon hedefimiz...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının açılış gününde Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Jota Silva galibiyetin ardından konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının açılış gününde Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Jota Silva galibiyetin ardından konuştu.

İŞTE SILVA'NIN AÇIKLAMALARI

"Salı günü oynayacağımız kupa maçına hazırlanmak adına bugün yapabileceğimiz en iyi şey, bu maçtan galip ayrılmaktı. Kupada tabii ki final oynamak istiyoruz. Bu sezon hedefimiz kupa. Bunu başarabilmek için bugün 3 puan almak bizim için çok önemliydi. Önümüzde oynayacağımız lig maçları var. Ligi kaçıncı sırada bitireceğimize bakmaksızın bu maçları oynamamız gerekiyor. Oynayan oyuncular açısından da hepimizin hazır olduğunu ve takıma katkı verdiğimizi göstermek çok önemliydi. Her futbolcu, oynadığı süre boyunca alabileceği maksimum süreyi almak ister. Bugün aslında takım olarak bu konuya iyi bir reaksiyon gösterdik. Bugün normalden farklı bir ilk 11 ile başladık. Hepimiz kulübe katkı verdiğimiz için mutluyuz."

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Buruk biletlerini kesti
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
CANLI | ABD ve İran arasında Hürmüz gerilimi: Tahran'dan yeni teklif: Trump "Beğenmedim" dedi | Avrupa'ya vergi cezası
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'ya coşkulu karşılama!
G.Saray'a Onyedika müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa FK 3 puanı 5 golle aldı! Manisa FK 3 puanı 5 golle aldı! 22:20
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:07
Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı! Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı! 21:44
İstanbulspor A. Demirspor'a gol oldu yağdı İstanbulspor A. Demirspor'a gol oldu yağdı 21:27
F.Bahçe RAMS Başakşehir maçına hazır F.Bahçe RAMS Başakşehir maçına hazır 21:02
Ricardo Quaresma'dan Türkiye ve Dünya Kupası yorumu! Ricardo Quaresma'dan Türkiye ve Dünya Kupası yorumu! 20:39
Daha Eski
Trabzonspor'dan Hollywood filmi tadında paylaşım! Trabzonspor'dan Hollywood filmi tadında paylaşım! 20:31
Beşiktaş’ta Milot Rashica şoku! Beşiktaş’ta Milot Rashica şoku! 19:48
Sergen Yalçın'dan rotasyon sözleri! Sergen Yalçın'dan rotasyon sözleri! 19:10
Gaziantep FK-Beşiktaş maçı canlı izle Gaziantep FK-Beşiktaş maçı canlı izle 18:58
Potadaki derbi ertelendi! İşte nedeni Potadaki derbi ertelendi! İşte nedeni 18:55
3 puan Rize'nin! 3 puan Rize'nin! 18:52