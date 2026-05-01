Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının açılış gününde Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, galibiyetin ardından konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 22:33 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 22:48
Sergen Yalçın: Fazla konuşmaya gerek yok

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının açılış gününde Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, galibiyetin ardından konuştu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"Kazanmak önemli tabii. Artık ligin son maçları, bu tür maçlar böyle olur yani. Çok da oyunun içine girmeye gerek yok. Bizim açımızdan 3 puan alıp dönmek önemli. Çünkü salı günü sezonun en önemli maçını oynayacağız biz Türkiye Kupası'nda. Tamamen ona konsantreyiz. Ligin devamının bizim açımızdan çok bir önemi yok gibi duruyor. O yüzden tamamen konsantrasyonumuzu kupaya vereceğiz. Bugün de rotasyonlu bir kadroyla oynadık ama çocuklar çok iyi oynadılar. İkinci yarı 2-3 pozisyon verdik ama normal yani. Bu maçlarda bunlarda çok normal artık. Sezonun sonu, hedef yok gibi, yani uzağındayız. Ligi 4. bitirme pozisyonumuz var. Tabii konsantrasyonu da zor, ilk defa beraber oynayan oyuncular. Normal yani, 3 puan önemli ya. Bu maçla ilgili çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Hemen Salı günkü maça hazırlanacağız."

"Genelde şimdi uzun süre oynamayan oyuncular, maç kondisyonları da olmadığı için zorlanıyorlar. İlk 45 dakikayı oynuyorlar ama 2. yarıda zorlanıyorlar. Hamleler yapmak zorunda kaldık. Yoruldu oyuncular. Bireysel performanslar iyiydi. Asllani'nin performansı çok iyiydi bana göre. Olaitan fena oynamadı fiziki açıdan. Ne bileyim, fena değildi oyuncular ya. Djalo iyi oynadı. Mustafa mücadele etti. Dediğim gibi bu maçların çok içine girip çok konuşmaya gerek yok. 3 puan bizim için yeterli."

