Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Verona ve Pisa'ya Serie A'ya veda etti!

İtalya Serie A'nın 35. haftasının açılış gününde oynanan mücadelede Lecce, deplasmanda Pisa'yı 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşma sonrası Pisa'nın Serie A'dan düşmesi kesinleşirken öte yandan Hellas Verona da alt sıralardaki konumu nedeniyle Serie A'ya veda etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 01:11
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Pisa, sahasında Lecce'ye 2-1 mağlup oldu. Bu mücadelede ortaya çıkan sonuç, ligin alt sıralarındaki düğümü çözdü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ise tempo yükseldi. Lecce, 52. dakikada Lameck Banda'nın golüyle öne geçti. Pisa, bu gole 56. dakikada Mehdi Leris ile yanıt verdi. Ancak konuk ekip, 65. dakikada Walid Cheddira'nın golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Pisa'da İsak Vural mücadeleye ilk 11'de başladı.

Bu sonucun ardından puanını 32'ye yükselten Lecce, ligde kalma umutlarını sürdürdü. 18 puanda kalan Pisa ise matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Öte yandan Hellas Verona'nın da alt sıralardaki konumu nedeniyle Serie A'ya veda etmesi kesinleşti.

İŞTE SERIE A'DA DÜŞME HATTINDA SON DURUM:

- Lecce: 32 puan (3 maç kaldı)

- Cremonese: 28 puan (4 maç kaldı)

- Hellas Verona: 19 puan (4 maç kaldı)

- Pisa: 18 puan (3 maç kaldı)

