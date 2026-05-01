Sergen Yalçın'dan rotasyon sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlıların Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"Tabii ki ligde de bir pozisyonumuz var. Kupada da ciddi beklentilerimiz var. Camianın da beklentisi var, farkındayız onun. Gaziantep deplasmanları her zaman zordur, iyi bir takım. Ligde de artık aşağıyla ilgisi olmayan bir takım. İyi hazırlandık. Tabii ki kolay maç olacağını düşünmüyorum ama dediğim gibi 4 gün arayla 4 tane maç oynayacağız. Bugün ikincisini oynuyoruz. O yüzden bugün rotasyon yaptık. İyi mücadele edip kazanmak istiyoruz."

"Bugün itibariyle tabii ki az süre alan oyuncular oynuyorlar ama şu da var. Şimdi ligin sonu geliyor. Oyuncularda ufak tefek problemler var. Ligin son döneminde sakatlık riskleri çok fazlalaşıyor. Doğal olarak son oynanan maçta da takım biraz yorgundu. Artık sezon sonu, yorgunluk birikimi var doğal olarak. O yüzden bugün rotasyonun yapılabileceği en doğru maç diye görüyorum. Çünkü sonrasında hem kupa yarı finali oynayacağız, o bizim için sezonun en önemli maçı olacak belki de. Ondan sonra da bir derbi oynayacağız.

Ana oyuncuları zinde tutmak için bugün daha az süre alan oyuncularla başladık ama onlar da zaten takımda oynayan oyuncular yani.

Az süre almak fark etmiyor. Bugün Beşiktaş formasını giyiyorsan, antrenman yapıyorsan maçta da oynarsın demektir.

O yüzden çıkan kadromuzun da iyi olduğunu düşünüyorum. Oyunu kazanabilecek güçte olduklarını düşünüyorum. Umarım iyi mücadele edip kazanırız."