Liverpool, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
İngiltere temsilcisi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 17:38
İngiltere temsilcisi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 18 Mart Çarşamba günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Liverpool kentindeki AXA Antrenman Merkezi'nde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Teknik direktör Arne Slot yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Liverpoollu futbolcular, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray müsabakasının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Liverpool, İstanbul'da 1-0 yenildiği Galatasaray'ı yarın TSİ 23.00'te Anfield'da konuk edecek.

Galatasaray'a çeyrek finale yükselmesi için beraberlik yetecek. Müsabakanın bir farkla sona ermesi durumunda maç uzatmalara gidecek. Liverpool'un iki ve üst farklı galibiyetlerinde ise, İngiliz ekibi tur atlayacak.

Transferde flaş gelişme! Barcelona ve Osimhen...
İşte G.Saray'ın İngiltere kafilesi!
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Orta Doğu'ya barış mesajı: Masayı kuracak kişi Cumhurbaşkanımızdır
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Duran'a büyük şok! Dünyası başına yıkıldı
Sara Brezilya tarihine geçti! 50 yıl sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe-Gaziantep FK maçı canlı yayın bilgileri F.Bahçe-Gaziantep FK maçı canlı yayın bilgileri 18:20
Liverpool hazırlıklarını tamamladı! Liverpool hazırlıklarını tamamladı! 17:38
G.Saray rövanş maçı için İngiltere'de! G.Saray rövanş maçı için İngiltere'de! 17:37
Beşiktaş'ta Paşa hazırlıkları! Beşiktaş'ta Paşa hazırlıkları! 17:33
Arsenal-Bayer Leverkusen maçı detayları Arsenal-Bayer Leverkusen maçı detayları 17:20
İşte G.Saray'ın İngiltere kafilesi! İşte G.Saray'ın İngiltere kafilesi! 16:44
Daha Eski
G.Saray, Liverpool maçı hazırlıklarını tamamladı G.Saray, Liverpool maçı hazırlıklarını tamamladı 16:37
Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı detayları! Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı detayları! 16:23
Potanın Perileri Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi! Potanın Perileri Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi! 16:22
Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı detayları Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı detayları 15:40
Eyüpspor'da Emre Akbaba şoku! Eyüpspor'da Emre Akbaba şoku! 15:39
Trabzonspor'un İstanbul kafilesi açıklandı! Trabzonspor'un İstanbul kafilesi açıklandı! 15:36