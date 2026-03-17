Fenerbahçe-Gaziantep FK MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden ve namağlup serisi sona eren Kanarya'nın beklenmedik mağlubiyet sonrası nasıl reaksiyon vereceği merak ediliyor. Bazı futbolcuların tekrar antrenmanlara başlaması Domenico Tedesco ve ekibini sevindirirken, Fenerbahçe ilk 11 tercihi ise merak ediliyor. Futbolseverler ise "Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı 17 Mart 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Kerem, Cherif

Gaziantep FK: Burak, Perez, Abena, Tayyip Talha, Sorescu, Camara, Ogün, Yusuf, Kozlowski, Maxim, Bayo

KANARYA ÇIKIŞ ARIYOR

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla birlikte lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerin namağlup serisi de geçtiğimiz cuma günü Fatih Karagümrük maçıyla sonlandı. Tedesco'nun öğrencileri son 4 lig maçında 1 kez kazanırken, 7 puan kaybetti. Milli ara öncesi çıkış arayan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE İLE GAZİANTEP FK ARASINDA 14. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 13 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 11'e 2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 34 golüne, Gaziantep temsilcisi 13 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE'DEN GAZİANTEP FK'YA ÜSTÜNLÜK

Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı son 11 maçta da üstünlük kurdu. İstanbul temsilcisi, 8'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki müsabakaların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi ise Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021'de 3-2'lik skorla aldı.

YÖNETİMDEN TEDESCO'YA TAM DESTEK

Karagümrük yenilgisi sonrası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu, teknik direktör Domenico Tedesco ile bir araya geldi. Toplantıdan "devam" kararı çıkarken, Alman teknik adamın takımı yeniden ayağa kaldırmak için galibiyet serisi sözü verdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE KADROSUNDA SEVİNDİREN GELİŞME

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında salı günü Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlarken, sakatlıktan dönen Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü de takımla çalıştı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleşen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

BU SEZON 3. MÜCADELE

İki ekip son olarak 12 gün önce Gaziantep'in ev sahipliğinde Türkiye Kupası grup maçında kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık skorla ayrıldı. Ligin ilk yarısında yine güney temsilcisinin sahasındaki mücadele de sarı-lacivertlilerin 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

FENERBAHÇE'DE BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ 5 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Gaziantep FK mücadelesi öncesi Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde milli maç arası sonrası oynanacak ligin 28. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE SAVUNMASI ALARM VERİYOR

Fenerbahçe'nin bu sezonki en büyük sorunu savunma hattındaki zafiyet oldu. Ligdeki son 6 maçında kalesini gole kapatamayan ve bu süreçte 10 gol yiyen sarı-lacivertliler, son "gol yememe" başarısını 2 Şubat'taki Kocaelispor (2-0) maçında göstermişti.

GAZİANTEP FK İSTATİSTİKLERİ

Konuk ekip Gaziantep FK, deplasmanda aldığı 4-1'lik Antalyaspor galibiyetiyle Kadıköy'e moralli geliyor. 33 puanla 9. sırada yer alan kırmızı-siyahlılarda sezonun yıldızı Mohamed Bayo, 12 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

Ancak teknik direktör Burak Yılmaz'ın ekibinde ciddi eksikler bulunuyor. Sarı kart cezalıları Arda Kızıldağ, Lungoyi ve Nazım Sangare'nin yanı sıra sakatlıkları süren Draguş ve Kevin Rodrigues bu zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMİ

TFF, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı hakeminin Kadir Sağlam olduğunu açıkladı. Sağlam'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Demirkıran üstlenecek.

Fenerbahçe maç günü paylaşımı

Gaziantep FK maç günü paylaşımı

