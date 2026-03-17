Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot konuşuyor | CANLI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında RAMS Park'ta aldıkları 1-0'lık galibiyetin rövanşında Anfield'da Liverpool'a konuk olmaya hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesi Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ve takımın 32 yaşındaki deneyimli sol beki Andrew Robertson, düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

"ÖZEL BİR AKŞAM OLACAK"

"En hayal kırıklığına uğradığımız şey, taraftarımızı üzmekti. Anfield'da işimizi yapıyorduk ve insanları mutlu ediyorduk. İnsanlar evlerine mutlu göndermek istiyorduk, pazar günü mutlu dönmediler. Yarın akşam için hiç kaygılanmıyorum. Anfield ışıkları altında özel bir akşam olacak. Geçmişte harika geceler yaşadık. Yarın onların bizi desteklemesini sağlayacak, heyecanlanacakları bir performans sergilemek zorundayız."

"ÇOK BÜYÜK BİR MAÇ"

"Şampiyonlar Ligi'ne devam etme şansımız var. Hedefimiz tur atlamak. Yarına odaklandık. Çok büyük bir maç. Elimizden gelen her şeyi yapmamız ve çeyrek finale kalmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmamız gerekiyor. Bu takım bunu istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde hep iyi oldu bu kulüp."

"İLK MAÇTA BUNU GÖSTEREMEDİK"

"Şampiyonlar Ligi her zaman önemli oldu bizim için. Geçen sezon da bunu ortaya koyduk. Birazcık Premier Lig'de öndeydik, şampiyon konumundaydık. Bu sezon elimizde bu yok. Çeyrek finale kalmalıyız. Geçen haftaki maçta bunu gösteremedik, sahada ortaya koyamadık, bunu biliyoruz. Büyük bir maç olacak. Çeyrek finale kalacağımıza inanıyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım taraftarlarımızı eve mutlu göndereceğiz."

"ÇOK FAZLA BASKI VAR"

"Geçen sezon evet zorluklarla karşılaşmadık. Daha düz bir yol yürüdük. Bu sezon inişler çıkışlar yaşıyoruz, bu gerçek. Daha sakin kalmalıyız. Slot ve deneyimli yardımcıları, istikrarın neden olmadığını bulmaya çalıştı. Kendisi teknik direktörümüz ve sakin kalıyor. Hepimiz ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepimiz üzerinde çok fazla baskı var, çünkü sonuç ortaya koyamıyoruz. Sonuç ortaya çıkmayınca da işler daha zor oluyor. Hepimizin ayağa kalkıp, Liverpool'un çok daha iyi olduğunu ortaya koyması gerekiyor. Bunu bence başarabiliriz."

"MAÇIN İLK DAKİKASINDAN İTİBAREN..."

"Oyuncuların bazı durumlarına bakarsak, çok fazla hata yaptık. Tottenham kontrolü daha fazla aldı oyunda. Anfield'da herkesi tedirgin eden, üzen şey buydu. Anlayabiliyorum bunu. Bazı maçlarda 1. dakikadan itibaren hemen oyunun üzerinde durmadık. Yarın ilk dakikadan itibaren her anda kontrolü almalıyız. İlk maçta da geride kaldık bu konuda. Bir 90 dakika daha var. Oyuna odaklanacağız. Belki penaltılara kadar gideceğiz ve her an motive olmalıyız."

"BAZI SALDIRILAR OLDU"

"Sosyal medyada kulübe karşı bazı saldırılar oldu. Gittikçe arttı bu durum. Deneyimli kişiler olarak bunu gördük yıllarca. Genç oyuncular karşı böyle bir şeye aşina değiller. Maçların sonunda ne çok iyi ne çok kötü hissetmemelisiniz, genç oyuncular bunu öğrenmeli. Gençler, dışarıyı ve sesleri dikkate almamayı öğrenmeli. Liverpool'da hepimiz iyi oyuncularız ama bazen sahada iyi olmayabiliyoruz. Hakkınızda 99 iyi şey söylenir ama söylenen 1 tane kötü şey aklınızda kalır. Gençler bu tip şeyleri dikkate almamalı. Yaş aldıkça bu konuda daha iyi olacaklar."

"TUR İÇİN YETERİNCE KALİTEMİZ VAR"

"Deneyiminize dayanmanız gerekiyor. Bu tür bir durumda bulunmuş oyunculara güvenmek gerekiyor. Genç oyuncular için bu enerjiyi hissetmek kolay değil. Yarın akşam en iyi halimizle sahaya çıkmalıyız. Yeterince kalitemiz var tur atlamak için. Yarın maçı kazanmalıyız. Başlangıçta bu olmalı hedefimiz, inancımız. Bu sezon rakiplerle baş etmekte iyi değildik."

"G.SARAY'A 2 DEFA YENİLDİK AMA..."

"Galatasaray'a bu sezon iki defa yenildik ama ilk defa Anfield'dalar. Bizim için iki maçta da zor bir atmosfer yaşadık. Ev sahibi olduğunuz maçlar farklıdır. Biz de bunu yarın göstereceğiz. Galatasaray güçlü bir takım, hücumda ve savunmada güçlüler, ortada da çok iyi çalışan bir ekip. Daha iyi olmak hedef. Bizim de kendi kadromuzdaki kaliteli oyuncularla bunu yapabiliriz. Goller bulabileceğimize ve kazanabileceğimize inanıyorum.