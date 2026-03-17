Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 19 Mart Perşembe günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yardımcı antrenör Murat Kaytaz yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Siyah-beyazlı oyuncular, antrenmanda kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve minyatür kale maçın ardından yan top çalışmalarıyla noktalandı.

Beşiktaş, 18 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanın ardından çalışmalarını tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.