TRANSFER HABERİ - Fred'e Avrupa'dan dev talip! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için ayrılık ihtimali yeniden gündeme gelirken, Hollanda devi Ajax'ın transfer için temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
31 Ocak 2026 Cumartesi
Haberde, Ajax'ın yeni sezon planlamasında 6 numara pozisyonu için Fred'i ciddi adaylar arasında değerlendirdiği belirtildi.
Ayrıca Hollanda ekibinin, transferin şartlarını öğrenmek adına Fenerbahçe ile temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.
Transferin gerçekleşmesi halinde Fred, kariyerinde ilk kez Hollanda'da forma giyecek olmanın heyecanını yaşayacak.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 29 resmi maçta görev alan tecrübeli futbolcu, takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.
Fred, geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ve FCSB ile oynanan karşılaşmalarda 90'ar dakika sahada kaldı.
32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Feyenoord karşısında alınan 5-2'lik galibiyette gol sevinci yaşamıştı.
Ajax'ın önümüzdeki günlerde transfer için resmi adım atıp atmayacağı ise merakla bekleniyor.
