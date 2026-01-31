CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fred’e Avrupa’dan dev talip! Fenerbahçe’den ayrılacak mı?

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için ayrılık ihtimali yeniden gündeme gelirken, Hollanda devi Ajax'ın transfer için temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 10:23
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred için Avrupa'dan ilgi artarak devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un gündeminde olduğu iddia edilen deneyimli orta saha için bu kez çok daha güçlü bir talip ortaya çıktı.

Hollanda basınından AD'nin haberine göre, sarı-lacivertli kulübün önemli isimlerinden biri olan Fred'e Ajax talip oldu.

Haberde, Ajax'ın yeni sezon planlamasında 6 numara pozisyonu için Fred'i ciddi adaylar arasında değerlendirdiği belirtildi.

Ayrıca Hollanda ekibinin, transferin şartlarını öğrenmek adına Fenerbahçe ile temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.

Transferin gerçekleşmesi halinde Fred, kariyerinde ilk kez Hollanda'da forma giyecek olmanın heyecanını yaşayacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 29 resmi maçta görev alan tecrübeli futbolcu, takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.

Fred, geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ve FCSB ile oynanan karşılaşmalarda 90'ar dakika sahada kaldı.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Feyenoord karşısında alınan 5-2'lik galibiyette gol sevinci yaşamıştı.

