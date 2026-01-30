CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ: Jens Hjerto-Dahl'ın Beşiktaş aşkı! Tüm Avrupa devlerini reddetti

Ara transfer döneminde orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Norveç ekibi Tromsö'nün genç oyuncusu Jens Hjerto-Dahl'ı gündemine almıştı. Avrupa'dan da birçok takımın devreye girdiği 20 yaşındaki futbolcunun, siyah beyazlılara gitmek istediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 10:29
Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Orta saha bölgesinde sayısal olarak büyük eksiklik yaşayan siyah beyazlılar, Inter forması giyen Kristjan Asllani'yle kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın, Asllani'nin yanı sıra sürpriz bir ismin daha peşinde olduğu ortaya çıktı. Siyah beyazlılar, Norveç Ligi takımlarından Tromsö forması giyen Jens Hjerto-Dahl'ı kadrosuna katmayı hedefliyor. Yaklaşık 1 haftadır 20 yaşındaki orta saha için ciddi girişimlerde bulunan Kartal, Tromsö ile bonservis pazarlıklarında bulunuyordu.

Öte yandan genç oyuncunun transferine dair flaş bir gelişme yaşandı. Gazeteci Marco Conterio'nun haberine göre; Jens Hjerto-Dahl'ın birçok önemli kulübü reddederek Beşiktaş'a gitmek istediği öğrenildi.

Conterio'nun paylaştığı haberde, Hjerto-Dahl için Avrupa'nın neredeyse yarısının devrede olduğu ancak Norveçli yeteneğin sadece Beşiktaş'a gitmek istediği ifade edildi.

İngiltere Premier Lig temsilcisi Bournemouth'un, Tromsö'ye Beşiktaş'ın teklifinden daha yüksek bir teklif yaptığı ancak Hjertö-Dahl'ın, son saatlerde Beşiktaş taraftarından gördüğü büyük ilgi ve sevgi nedeniyle tercihini siyah beyazlılardan yana kullandığı aktarıldı.

Haberde; Lazio, Rangers, Union Berlin, Liverpool ve Everton ile birlikte başka kulüplerin de son saatlerde Hjertö-Dahl için için devreye girdiği bildirildi. Ancak Norveçli ismin, Tromsö ile Beşiktaş arasındaki anlaşmanın son detaylarını beklediği için diğer seçenekleri şimdilik askıya aldığı vurgulandı.

İŞTE O HABER:

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
