CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Tottenham-Atletico Madrid MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Tottenham ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. İlk maçı evinde 5-2 kazanan Diego Simeone'nin öğrencileri, zorlu deplasmanda da kazanarak turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Igor Tudor yönetiminde beklenmedik bir mağlubiyet alan İngiliz ekibi ise etkili bir performans ortaya koymayı ve turu geçmeyi amaçlıyor. Futbolseverler merakla, "Tottenham-Atletico Madrid maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Tottenham-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 10:41
Tottenham-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Tottenham ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. İlk maçta Atletico Madrid karşısında 5-2 yenilen Tottenham, Igor Tudor yönetiminde bu skorun rövanşını almak ve turu geçmek için sahaya çıkacak. Diego Simeone'nin ekibi ise İngiltere deplasmanında da galip gelerek çeyrek finale yükselmek istiyor. Futbolseverler heyecanla "Tottenham-Atletico Madrid maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Tottenham-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Tottenham-Atletico Madrid maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

TOTTENHAM-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak Tottenham-Atletico Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TOTTENHAM-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Gray, Sarr; Tel, Simons, Kolo Muani; Solanke

Atletico Madrid: Musso; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez

ASpor CANLI YAYIN

G.Saraylı 4 yıldıza dev kanca!
Galatasaray'dan flaş 10 numara hamlesi!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: "Kesinlikle ezilmediler"
Başkan Erdoğan'dan 18 Mart mesajı: "Bu kutlu mirastan güç alıyoruz"
Usta yazardan F.Bahçe'ye eleştiri! "İlk yarılar neden böyle?"
Çakar'dan maç sonu Tedesco'ya sert eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
