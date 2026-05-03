Hesap.com Antalyaspor - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası
Antalyaspor - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de 32. hafta perdesi dev bir bölge derbisiyle devam ediyor! Ligde kalma savaşı veren Antalyaspor, taraftarı önünde Alanyaspor’u ağırlıyor. "Antalyaspor maçı saat kaçta?" ve "Alanyaspor maçı hangi kanalda?" soruları taraftarlar tarafından sıkça araştırılıyor. İşte Akdeniz derbisinin tüm detayları ve takımların sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 11:42 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 11:46
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Akdeniz derbisi olarak öne çıkan bu kritik mücadelede, ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor sahasında önemli bir sınava çıkacak. Alanyaspor ise deplasmanda alacağı puanlarla alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Futbolseverler "Antalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Akdeniz derbisi hangi kanalda?" ve "Muhtemel 11'ler belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Antalyaspor - Alanyaspor maçının canlı yayın bilgileri, muhtemel kadrolar ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Paal, Ceesay, Safuri, Saric, Doğukan, Ballet, Van de Streek.

Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Viana, Ümit, Ruan, Janvier, Makouta, Meschak, Hwang, Güven

KRİTİK PUAN MÜCADELESİ

Antalyaspor için bu maç, ligin geri kalan bölümü için hayati önem taşıyor. 16. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, evinde hata yapmayarak düşme potasıyla arasındaki bağı koparmayı hedeflerken; Alanyaspor ise deplasmanda alacağı puanlarla alt sıralarla arasındaki mesafeyi korumak istiyor.

