Ziraat Türkiye Kupası
Boston Celtics'i eleyen Philadelphia 76ers konferans yarı finalinde

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Philadelphia 76ers, deplasmanda Boston Celtics'i 109-100 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve konferans yarı finaline yükseldi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 10:58
TD Garden'daki NBA Doğu Konferansı ilk tur serisi 7. maçında Celtics'e konuk olan 76ers, Joel Embiid'in 34 sayı, 12 ribaunt ve Tyrese Maxey'nin 30 sayı, 11 ribauntluk katkısıyla galibiyete ulaştı.

Seriyi 3-1 geriden gelerek kazanan 76ers'ta VJ Edgecombe 23 ve Paul George 13 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Adem Bona ise karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla 76ers, Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks ile eşleşti.

Jayson Tatum'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta Celtics adına Jaylen Brown'ın 33, Derrick White'ın 26 ve Neemias Queta'nın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Öte yandan Celtics, NBA tarihindeki bir play-off serisinde 3-1 öndeyken elenen 14. takım oldu.

