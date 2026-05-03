Beşiktaş'ta Tiago Djalo bilmecesi! Takımdaki geleceği...

Corendon Alanyaspor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçlarında teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmeyen Tiago Djalo'nun Gaziantep FK karşısında dikkat çeken performansı kafaları karıştırdı. İlk 11'de karşılaşmaya başlayan ve kafa golüyle perdeyi açan Portekizli savunmacının geleceği ile ilgili kararın henüz verilmediği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor deplasmanında da ağları sallayan Djalo, geçen hafta kadroya girememesinin ardından sosyal medya hesabından "Ben iş bitiriciyim. Şikayet etmem, işimi hallederim" paylaşımını yapmıştı.