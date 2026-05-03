Ziraat Türkiye Kupası
Nijeryalı eski yıldızdan Osimhen'e uyarı! "Sakın o takıma gitme"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Adı son günlerde dünya devleriyle anılan Victor Osimhen ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Nijeryalı eski yıldız, yaptığı açıklamada vatandaşının gitmemesi gerektiği takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 12:01
Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen, gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği sarı-kırmızılı takıma sezon başında bonservisiyle transfer olan golcü futbolcu, dev kulüplerin radarında yer alıyor.

Adı son günlerde Barcelona ve Real Madrid ile anılan Osimhen ile Bayern Münih, PSG, Liverpool, Manchester United ve Juventus'un da ilgilendiği öne sürülmüştü.

Galatasaray yönetimi ise dünya devlerinin listesinde yer alan yıldız futbolcunun bonservis bedelini 150 milyon Euro olarak belirledi.

Sarı-kırmızılılara 27 yaşındaki forvet için yaz transfer döneminde teklif gelip gelmeyeceği merak edilirken, golcü oyuncuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Kariyerinden Lille, West Bromwich, Cardiff ve Stoke City gibi takımlarda forma giyen Nijeryalı eski futbolcu Peter Osaze Odemwingie, Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Odemwingie, Osimhen'in geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Brila.net'e konuşan Odemwingie, Osimhen için ideal takımlar olarak Arsenal, Barcelona ve Real Madrid'i gösterdi.

Nijeryalı eski yıldız, bu kulüplerin forvet oyuncusunun yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için gereken yapıya, oyun stiline ve kaliteye sahip olduğunu belirtti.

Odemwingie, "Arsenal ve Barcelona'nın iyi olacağını söyleyebilirim; bunlar olgun kulüpler. Arsenal babamın takımı, o yüzden ilk olarak onu belirttim. Real Madrid de onun için harika bir kulüp. Nereye giderse gitsin, topu güzelce hareket ettirebilecek ve topu isteyebilecek. Hava topu mücadelelerinde de iyi. Real Madrid'in sahası da geniş ve onun koşularını yapmasına çok uygun. Belki de Arsenal'in kadrosunun çok genç olduğu için olgun bir kadroya sahip olmadığını, bu yüzden tüm yükün onun omuzlarına yüklenmemesi için daha olgun bir kadroya ihtiyacı olduğunu söyleyeceklerdir. Hızıyla büyük fark yaratabilir. Her şeye rağmen, o oyuncuların hepsi çok iyi oyuncular. Boy avantajı var ve iyi koşuyor; işte İngiliz futbolu böyle bir şey."

"MANCHESTER UNITED'DAN UZAK DURMALI"

"Manchester United'ı özellikle anmadım çünkü oradaki sorun çok büyük. Forvet oyuncuları üzerindeki baskı çok büyük. Oradan uzak durmalı. Romelu Lukaku ve diğer birçok forvet oyuncusunda bunu gördük; kulüp çok büyük olduğu ve sonuç istediği için her zaman bir günah keçisi bulacaklardır. Tabii ki Barcelona da iyi bir kulüp." ifadelerini kullandı.

Odemwingie ayrıca Osimhen'in özelliklerini övdü ve zihinsel gücünü ve fiziksel dayanıklılığını vurguladı.

Nijeryalı eski forvet konuyla ilgili, "Çok iyi bir oyuncu, motivasyon eksikliği olmayan bir oyuncu. İyi durumda ve fiziksel olarak güçlü. Bir noktada düşüş yaşanacak ancak en verimli döneminde, bizim istediğimiz yere değil, kendisinin istediği yere ulaşabilmeli." yorumunu yaptı.

