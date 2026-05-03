Bournemouth - Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecanı devam ediyor. Orta sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada AFC Bournemouth, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merak ettiği "Bournemouth maçı saat kaçta?" ve "Premier Lig maçları hangi kanalda yayınlanıyor?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Karşılaşma, İngiltere'nin önemli futbol atmosferlerinden biri olan Vitality Stadium'da oynanacak. Beraberlikleriyle dikkat çeken Bournemouth, bu kez sahasında galibiyet ararken; Crystal Palace ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Mücadele, Türkiye'de Premier Lig yayın haklarına sahip platform üzerinden canlı yayınlanacak.

BOURNEMOUTH - CRYSTAL PALACE MAÇI NE SAAT KAÇTA?

Bournemouth - Crystal Palace maçı, 3 Mayıs 2026 günü (bugün) saat 16:00'da (TSİ) oynanacak.

BOURNEMOUTH - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 4 kanalında canlı yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth muhtemel 11: Petrovic, Jimenez, Hill, Senesi, Truffert, Christie, Scott, Rayan, Kroupi, Tavernier, Evanilson

Crystal Palace muhtemel 11: Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Munoz, Lerma, Hughes, Sosa, Pino, Johnson, Strand Larsen

