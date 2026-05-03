Manchester United - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiliz futbolunun iki devi Manchester United ve Liverpool, Premier Lig’in 35. haftasında Old Trafford’da kozlarını paylaşıyor! Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı kazanmak için galibiyete kenetlenen Kırmızı Şeytanlar mı, yoksa deplasmanda moral arayan Liverpool mu gülecek? "Manchester United - Liverpool maçı saat kaçta?" ve "Dev derbi hangi kanalda?" sorularının yanıtı haberimizde. İşte futbol dünyasının kilitlendiği randevunun detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 13:06
Manchester United - Liverpool maçı canlı anlatım linki için tıklayınız...

Premier Lig'de sezonun en büyük maçlarından biri sahne alıyor. Manchester United ile Liverpool FC, tarihi rekabette bir kez daha kozlarını paylaşacak. Old Trafford'da oynanacak bu kritik mücadele, sadece 3 puandan fazlasını ifade ediyor. Ev sahibi Manchester United, taraftarı önünde kazanarak Şampiyonlar Ligi yarışında avantaj elde etmek isterken; Liverpool deplasmanda moral bulmayı hedefliyor. "Manchester United - Liverpool maçı ne zaman?", "saat kaçta?" ve "hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları futbol gündeminin zirvesinde yer alıyor. Old Trafford'daki dev randevu, futbolseverlere yüksek tempo ve büyük heyecan vaat ediyor.

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Düşler Tiyatrosu Old Trafford'da oynanacak bu dev mücadele bugün saat 17:30'da başlayacak.

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United - Liverpool maçı beIN SPORTS 3 kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Dev derbiyi Anthony Taylor yönetecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Manchester United muhtemel 11: Lammens, Dalot, Maguire, Heaven, Shaw, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha, Sesko

Liverpool muhtemel 11: Woodman, Jones, Van Dijk, Konate, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz, Ngumoha, Gakpo

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

ASpor CANLI YAYIN

