Fenerbahçe'ye Arjantin rüzgarı! Transferde sürpriz gelişme
Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kanarya son olarak aradığı ismi Arjantin'de buldu. Sarı-lacivertlilerin Boca Juniors formasını terleten Kevin Zenon'u gündemine aldığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 12:49
Arjantin basınından El Crack Deportivo'nun haberine göre, kulübü Boca Juniors ile Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan yetenekli kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin Arjantin ekibinin kapısını çalması bekleniyor.
Genç oyuncunun sözleşmesinde 15 milyon dolarlık bir serbest kalma maddesi bulunmasına rağmen, Boca yönetiminin 8 ila 10 milyon dolar bandındaki makul teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtiliyor.
Daha önce Deportivo Alaves ve San Pablo gibi ekiplerin de nabız yokladığı oyuncu için Fenerbahçe, somut adımlar atarak transferi bitirmeyi hedefliyor. Arjantinli efsane Juan Roman Riquelme liderliğindeki yönetim, kulübün mali çıkarları doğrultusunda bu ayrılığa onay vermeye hazırlanıyor.
2024 yılında transfer olduğu Boca Juniors'ta toplam 83 maçta görev alan Zenon, 10 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Arjantinli oyuncunun sözleşmesi 31 Ara 2028 tarihinde sona erecek.
