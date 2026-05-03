CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Arjantin rüzgarı! Transferde sürpriz gelişme

Fenerbahçe'ye Arjantin rüzgarı! Transferde sürpriz gelişme

Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kanarya son olarak aradığı ismi Arjantin'de buldu. Sarı-lacivertlilerin Boca Juniors formasını terleten Kevin Zenon'u gündemine aldığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 12:49
Fenerbahçe'ye Arjantin rüzgarı! Transferde sürpriz gelişme

Trendyol Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde elenerek hedeflerinden uzaklaşan Fenerbahçe, haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine ve gelecek sezon için yapılacak transferlere odaklandı.

Fenerbahçe'ye Arjantin rüzgarı! Transferde sürpriz gelişme

Kadrodaki kanat rotasyonunun önemli isimleri olan Nene Dorgeles ve Oğuz Aydın'ın olası ayrılık ihtimalleri, sarı-lacivertli kurmayları bu bölgeler için arayışa itmiş durumda.

Fenerbahçe'ye Arjantin rüzgarı! Transferde sürpriz gelişme

Bu kapsamda gündeme gelen en güçlü isimlerden biri, Boca Juniors forması giyen ve Arjantin futbolunun parlayan yetenekleri arasında gösterilen 24 yaşındaki Kevin Zenon oldu.

Fenerbahçe'ye Arjantin rüzgarı! Transferde sürpriz gelişme

Arjantin basınından El Crack Deportivo'nun haberine göre, kulübü Boca Juniors ile Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan yetenekli kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin Arjantin ekibinin kapısını çalması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Arjantin rüzgarı! Transferde sürpriz gelişme

Genç oyuncunun sözleşmesinde 15 milyon dolarlık bir serbest kalma maddesi bulunmasına rağmen, Boca yönetiminin 8 ila 10 milyon dolar bandındaki makul teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye Arjantin rüzgarı! Transferde sürpriz gelişme

Daha önce Deportivo Alaves ve San Pablo gibi ekiplerin de nabız yokladığı oyuncu için Fenerbahçe, somut adımlar atarak transferi bitirmeyi hedefliyor. Arjantinli efsane Juan Roman Riquelme liderliğindeki yönetim, kulübün mali çıkarları doğrultusunda bu ayrılığa onay vermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye Arjantin rüzgarı! Transferde sürpriz gelişme

2024 yılında transfer olduğu Boca Juniors'ta toplam 83 maçta görev alan Zenon, 10 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Arjantinli oyuncunun sözleşmesi 31 Ara 2028 tarihinde sona erecek.

Fenerbahçe'ye Arjantin rüzgarı! Transferde sürpriz gelişme

İŞTE O HABER

Ronaldo, F.Bahçe'den o ismi işaret etti!
Nijeryalı eski yıldızdan Osimhen'e uyarı! "Sakın o takıma gitme"
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Konak'ta CHP'li Mutlu CHP'li üyeleri vurdurmak için tetikçi tuttu! 10 milyonluk pazarlık: "Başkan medet umuyor" | Ses kayıtları Takvim'de
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan flaş hamle! Brezilyalı yıldız...
Trio ekibi yorumladı! Günay'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United - Liverpool maçı bilgileri Manchester United - Liverpool maçı bilgileri 13:06
F.Bahçe'ye Arjantin rüzgarı! F.Bahçe'ye Arjantin rüzgarı! 12:49
Bournemouth - Crystal Palace maçı bilgileri Bournemouth - Crystal Palace maçı bilgileri 12:39
Kasımpaşa - Kocaelispor maçı bilgileri Kasımpaşa - Kocaelispor maçı bilgileri 12:15
Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı bilgileri Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı bilgileri 12:05
Nijeryalı eski yıldızdan Osimhen'e uyarı! "Sakın o takıma gitme" Nijeryalı eski yıldızdan Osimhen'e uyarı! "Sakın o takıma gitme" 12:01
Daha Eski
G.Saray'dan flaş hamle! Brezilyalı yıldız... G.Saray'dan flaş hamle! Brezilyalı yıldız... 11:58
Antalyaspor - Alanyaspor maçı bilgileri Antalyaspor - Alanyaspor maçı bilgileri 11:42
Kayserispor - Eyüpspor maçı bilgileri Kayserispor - Eyüpspor maçı bilgileri 11:31
Celtics'i eleyen 76ers konferans yarı finalinde Celtics'i eleyen 76ers konferans yarı finalinde 10:58
VakıfBank - Eczacıbaşı maçı canlı izleme linki VakıfBank - Eczacıbaşı maçı canlı izleme linki 10:01
Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! Üründül'den flaş Tedesco eleştirisi! 09:47