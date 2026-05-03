Fenerbahçeli taraftarlar tepki göstermişti! Edson Alvarez'den flaş paylaşım
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de Edson Alvarez, uzun süreli sakatlığının ardından sahalara döndü. Sarı-lacivertli taraftarlar Alvarez'e tepki gösterirken, Meksikalı futbolcudan sosyal medyada gündem olan bir paylaşım geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 13:33
90. dakikada Fred'in yerine oyuna dahil olan Meksikalı orta saha oyuncusu, taraftarın tepkisiyle karşılaştı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, 28 yaşındaki futbolcuyu oyuna girerken ve ayağına top geldiğinde ıslıklayarak tepki gösterdi.
Mücadelenin bitiş sonrası sahada kalarak rejenerasyon idmanı yapan Alvarez'e tepkiler devam etti.
Meksikalı oyuncu da kendisine yönelik yapılan protesto sonrası tribünlere "Sizi duyamıyorum" şeklinde el hareketinde bulundu.
Edson Alvarez'in bu hareketi gündem olurken, Meksikalı futbolcudan mücadele sonrası flaş bir paylaşım geldi.
Ameliyat olduğu dönemde hastanedeki bir fotoğrafını paylaşan Alvarez, paylaşımına "Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir, asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim." notunu düştü.
İŞTE O PAYLAŞIM
