CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Espanyol - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Espanyol - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’nın 34. haftasında heyecan dorukta! Barcelona’nın 11 puan gerisinde kalan Real Madrid, RCDE Stadyumu’nda Espanyol karşısına çıkıyor. "Real Madrid maçı saat kaçta?" ve "Espanyol - Real Madrid maçı hangi kanalda?" soruları dünya futbolunun gündeminde. Eğer Madrid ekibi bu akşam puan kaybederse, Barcelona şampiyonluğunu resmen ilan edebilir. İşte Katalan ekibi ile başkent devinin kapışmasına dair tüm detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 13:55
Espanyol - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Espanyol - Real Madrid maçı canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da sezonun en kritik maçlarından biri sahne alıyor. RCD Espanyol ile Real Madrid, 34. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Real Madrid için bu karşılaşma adeta "tamam mı, devam mı" niteliği taşıyor. Lider FC Barcelona'nın 11 puan gerisinde bulunan başkent ekibi, puan kaybı yaşaması halinde şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde yitirebilir. Öte yandan Espanyol, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. "Real Madrid maçı saat kaçta?", "hangi kanalda canlı yayınlanacak?" ve "şampiyonluk ihtimali ne?" gibi sorular futbol gündeminin zirvesinde yer alıyor. RCDE Stadium'daki bu kritik mücadele, La Liga'nın kaderini belirleyebilecek karşılaşmalar arasında gösteriliyor. İşte, Espanyol - Real Madrid maçı bilgileri...

ESPANYOL - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona şehrinde, RCDE Stadyumu'nda oynanacak bu kader maçı bugün saat 22:00'de oynanacak.

ESPANYOL - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev mücadele S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Espanyol muhtemel 11: Dmitrovic, El Hilali, Calero, Cabrera, Romero, Gonzalez, Exposito, Ngonge, Terrats, Milla, K Garcia

Real Madrid muhtemel 11: Lunin, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy, Valverde, Bellingham, Camavinga, Diaz, G Garcia, Vinicius

ESPANYOL - REAL MADRID MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ

ASpor CANLI YAYIN

Ronaldo, F.Bahçe'den o ismi işaret etti!
Nijeryalı eski yıldızdan Osimhen'e uyarı! "Sakın o takıma gitme"
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Konak'ta CHP'li Mutlu CHP'li üyeleri vurdurmak için tetikçi tuttu! 10 milyonluk pazarlık: "Başkan medet umuyor" | Ses kayıtları Takvim'de
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Arjantin rüzgarı!
G.Saray'dan flaş hamle! Brezilyalı yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den 119. yıl dönümü paylaşımı F.Bahçe'den 119. yıl dönümü paylaşımı 13:42
Alvarez'den imalı paylaşım! Taraftarların tepkisi sonrası... Alvarez'den imalı paylaşım! Taraftarların tepkisi sonrası... 13:32
Aston Villa - Tottenham maçı bilgileri Aston Villa - Tottenham maçı bilgileri 13:32
Manchester United - Liverpool maçı bilgileri Manchester United - Liverpool maçı bilgileri 13:06
F.Bahçe'ye Arjantin rüzgarı! F.Bahçe'ye Arjantin rüzgarı! 12:49
Bournemouth - Crystal Palace maçı bilgileri Bournemouth - Crystal Palace maçı bilgileri 12:39
Daha Eski
Kasımpaşa - Kocaelispor maçı bilgileri Kasımpaşa - Kocaelispor maçı bilgileri 12:15
Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı bilgileri Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı bilgileri 12:05
Nijeryalı eski yıldızdan Osimhen'e uyarı! "Sakın o takıma gitme" Nijeryalı eski yıldızdan Osimhen'e uyarı! "Sakın o takıma gitme" 12:01
G.Saray'dan flaş hamle! Brezilyalı yıldız... G.Saray'dan flaş hamle! Brezilyalı yıldız... 11:58
Antalyaspor - Alanyaspor maçı bilgileri Antalyaspor - Alanyaspor maçı bilgileri 11:42
Kayserispor - Eyüpspor maçı bilgileri Kayserispor - Eyüpspor maçı bilgileri 11:31