Espanyol - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Espanyol - Real Madrid maçı canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da sezonun en kritik maçlarından biri sahne alıyor. RCD Espanyol ile Real Madrid, 34. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Real Madrid için bu karşılaşma adeta "tamam mı, devam mı" niteliği taşıyor. Lider FC Barcelona'nın 11 puan gerisinde bulunan başkent ekibi, puan kaybı yaşaması halinde şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde yitirebilir. Öte yandan Espanyol, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. "Real Madrid maçı saat kaçta?", "hangi kanalda canlı yayınlanacak?" ve "şampiyonluk ihtimali ne?" gibi sorular futbol gündeminin zirvesinde yer alıyor. RCDE Stadium'daki bu kritik mücadele, La Liga'nın kaderini belirleyebilecek karşılaşmalar arasında gösteriliyor. İşte, Espanyol - Real Madrid maçı bilgileri...

ESPANYOL - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona şehrinde, RCDE Stadyumu'nda oynanacak bu kader maçı bugün saat 22:00'de oynanacak.

Diumenge de Temple. pic.twitter.com/URpBmkjAPw & mdash; RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) May 3, 2026

ESPANYOL - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev mücadele S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Espanyol muhtemel 11: Dmitrovic, El Hilali, Calero, Cabrera, Romero, Gonzalez, Exposito, Ngonge, Terrats, Milla, K Garcia

Real Madrid muhtemel 11: Lunin, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy, Valverde, Bellingham, Camavinga, Diaz, G Garcia, Vinicius

ESPANYOL - REAL MADRID MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ