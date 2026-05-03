CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Real Betis - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’nın 34. haftasında pazar akşamı nefesler Sevilla'da tutuluyor! Ligde 5. sırada yer alan ve Avrupa Ligi’ne katılmayı büyük ölçüde garantilemek isteyen Real Betis, sahasında ligin son sırasındaki Real Oviedo’yu ağırlıyor. "Real Betis maçı saat kaçta?" ve "Real Betis - Real Oviedo maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündeminde. İşte bu kritik karşılaşmanın detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 14:28
Real Betis - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis - Real Oviedo maçı canlı anlatım linki!

La Liga'da 34. hafta heyecanı akşam seansındaki Real Betis - Real Oviedo mücadelesiyle devam ediyor. "Real Betis - Real Oviedo maçı ne zaman?" ve "İspanya ligi maçları hangi kanalda?" aramaları şimdiden yoğunlaştı. Real Betis evinde galip gelerek Avrupa kupalarını garantilemek isterken, ligin son sırasındaki Oviedo ise kümede kalma umutlarını canlı tutmaya çalışacak. İşte canlı yayın detayları ve muhtemel 11'ler...

REAL BETIS - REAL OVIEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da oynanacak bu önemli karşılaşma 3 Mayıs 2026 Pazar (Bugün) saat 19:30'da başlayacak.

REAL BETIS - REAL OVIEDO MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis - Real Oviedo mücadelesi S Sport / S Sport Plus kanallarında canlı yayınlanacak.

S SPORT canlı izle kesintisiz Devamını Oku BUNU DA OKU

REAL BETIS'İN AVRUPA KARARLILIĞI

5. sırada bulunan Betis, takipçileri Getafe ve Celta Vigo'nun 6 puan önünde yer alıyor. Manuel Pellegrini'nin öğrencileri, bu maçı kazanarak Avrupa Ligi vizesini büyük oranda cebine koymayı hedefliyor.

OVIEDO İÇİN SON DURAK

Ligin son sırasında demir atan Real Oviedo için işler oldukça zor. Güvenli bölgenin (17. sıra) 7 puan gerisinde bulunan konuk ekip, mucizevi bir geri dönüş için bu zorlu deplasmandan mutlaka puanla dönmek zorunda.

REAL BETIS - REAL OVIEDO MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray ve Trabzonspor Erzurumspor'dan o isme talip!
G.Saraylı yıldıza çifte talip! O rakama satılacak
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Konak'ta CHP'li Mutlu CHP'li üyeleri vurdurmak için tetikçi tuttu! 10 milyonluk pazarlık: "Başkan medet umuyor" | Ses kayıtları Takvim'de
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alvarez'den imalı paylaşım! Taraftarların tepkisi sonrası...
Nijeryalı eski yıldızdan Osimhen'e uyarı! "Sakın o takıma gitme"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray ve Trabzonspor Erzurumspor'dan o isme talip! G.Saray ve Trabzonspor Erzurumspor'dan o isme talip! 14:29
Real Betis - Real Oviedo maçı bilgileri Real Betis - Real Oviedo maçı bilgileri 14:28
Getafe - Rayo Vallecano maçı bilgileri Getafe - Rayo Vallecano maçı bilgileri 14:19
Celta Vigo - Elche maçı bilgileri Celta Vigo - Elche maçı bilgileri 14:11
Espanyol - Real Madrid maçı bilgileri Espanyol - Real Madrid maçı bilgileri 13:55
F.Bahçe'den 119. yıl dönümü paylaşımı F.Bahçe'den 119. yıl dönümü paylaşımı 13:42
Daha Eski
Alvarez'den imalı paylaşım! Taraftarların tepkisi sonrası... Alvarez'den imalı paylaşım! Taraftarların tepkisi sonrası... 13:32
Aston Villa - Tottenham maçı bilgileri Aston Villa - Tottenham maçı bilgileri 13:32
Manchester United - Liverpool maçı bilgileri Manchester United - Liverpool maçı bilgileri 13:06
F.Bahçe'ye Arjantin rüzgarı! F.Bahçe'ye Arjantin rüzgarı! 12:49
Bournemouth - Crystal Palace maçı bilgileri Bournemouth - Crystal Palace maçı bilgileri 12:39
Kasımpaşa - Kocaelispor maçı bilgileri Kasımpaşa - Kocaelispor maçı bilgileri 12:15