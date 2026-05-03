Galatasaraylı yıldıza çifte talip! 30 milyon Euro...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğu için gün sayan Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, sarı-kırmızılıların yıldız ismine talip olan iki takımı açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 15:27
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, pek çok isimle de yollarını ayıracak.
Yıldız isimlere gelecek yüksek meblağlı teklifleri değerlendirmeye alması beklenen Cimbom ile çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
ASTON VILLA VE NEWCASTLE UNITED'DAN SARA'YA KANCA
Brezilya basını, Aston Villa ve Newcastle United'ın Gabriel Sara ile ilgilendiğini yazdı.
RTI Esporte kaynaklı haberde, iki takımın temsilcilerinin Brezilyalı orta saha oyuncusunu izlemek için İstanbul'a geldiği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların ise Sara'nın bonservis bedeli için 30 milyon Euro bonservis bedeli istediği kaydedildi.
26 yaşındaki futbolcunun daha önce Norwich City forması giymesi sebebiyle İngiliz pazarında ilgi çektiği ifade edildi.
Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 42 maçta 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeriyse 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
