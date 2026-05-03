Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Brezilyalı yıldız için tansferde düğmeye bastı!

Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom'un son olarak Brezilyalı o yıldızın transferi için devreye girdiği öğrenildi. İşte sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 11:58
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.

Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren sarı-kırmızılılar, takviye yapılacak mevkileri belirledi.

Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda bir orta saha takviyesi yapmaya hazırlanan Cimbom'da gözler, yaz ayında başlayacak transfer dönemine çevrildi.

Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşılık orta transferi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda rota İtalya.

Çizme basınından Mirko Di Natale'nin haberine göre Galatasaray, bonservisi Juventus'ta bulunan Douglas Luiz ile ilgileniyor.

Devre arasında Serie A devinden Aston Villa'ya kiralanan Brezilyalı oyuncu için sarı-kırmızılı takımın bir yoklama yaptığı öğrenildi.

İngiliz ekibinin, satın alma opsiyonuyla kiraladığı 27 yaşındaki oyuncu için opsiyonu kullanmasının zor olduğu belirtildi.

Bu sezon kiralık olarak Nottingham Forest ve Aston Villa formaları giyen Luiz, 29 maçta görev aldı ve 1 gol-2 asistlik performans sergiledi.

Juventus ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Sambacının piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER

