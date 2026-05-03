Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı kritik bir karşılaşmaya sahne oluyor. Kümede kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük, İstanbul'da taraftarı önünde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise "Karagümrük maçı saat kaçta?" ve "Gençlerbirliği maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtını merak ediyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren bu kritik mücadele, hem düşme hattını hem de sezonun kaderini doğrudan etkileyecek. Karagümrük için adeta "tamam mı, devam mı" niteliği taşıyan bu karşılaşmada alınacak sonuç, takımın ligdeki geleceğini belirleyecek. Gençlerbirliği ise deplasmanda puan ya da puanlar alarak avantaj elde etmeyi hedefliyor.

KARAGÜMRÜK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

KARAGÜMRÜK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ KİM?

Müsabakada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Berkay, Bartuğ, Traore, Barış, Babicka, Serginho.

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Samed, Diabate, Tongya, Traore, Metehan, Koita.

