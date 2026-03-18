Galatasaraylı 4 yıldıza dev kanca! Liverpool maçında...

Galatasaraylı 4 yıldıza dev kanca!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk olacak. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, avantajlı bir skor elde ederek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Öte yandan dünya devleri, Galatasaray'ın 4 yıldızını Anfield Road'da takip edecek. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 10:07
Galatasaray, bu sezon Liverpool ile üçüncü kez karşılaşacak. Lig etabının ikinci haftasında karşılaştığı İngiliz temsilcisini 1-0'lık skorla yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına son 16 turunda çıktı. Galatasaray, bu mücadeleyi de aynı skorla kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibini bir kez daha mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırabilmek için ter dökecek.
Avrupa'nın sonucunu yakından merak ettiği maç öncesinde önemli bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın yıldızları Liverpool deplasmanında Avrupa devlerinin radarında olacak.
OSIMHEN, BARIŞ ALPER, SARA VE SINGO DEVLERİN RADARINDA
Milliyet'in haberine göre; Osimhen, Barış Alper ve Sara başta olmak üzere birçok isim tribünden yakından izlenecek.
Cimbom'un öne çıkan isimleri bu gece göz hapsinde olacak. Aslan'da Osimhen, Barış, Sara ve Singo başta olmak üzere birçok ismin bu gece Liverpool maçına temsilcilerini göndererek kulüpler tarafından yakından takip edileceği öğrenildi.
Osimhen ile Real Madrid ve Barcelona yakından ilgilenirken, Barış Alper Yılmaz için Juventus, Napoli, Tottenham ve Leipzig temsilcileri bu gece statta olacak.
Brezilya Milli Takımı'ndan davet alan Gabriel Sara için ise Inter ve Tottenham'ın çalışma başlattığı belirtildi.
Singo'yla ilgilenen Premier Lig ekipleri ise Newcaste United ve Aston Villa.
Kulüplerin, transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.
