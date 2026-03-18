CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaraylı 4 yıldıza dev kanca! Liverpool maçında...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk olacak. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, avantajlı bir skor elde ederek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Öte yandan dünya devleri, Galatasaray'ın 4 yıldızını Anfield Road'da takip edecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 10:07
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak. Anfield Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

"Cimbom" Liverpool ile sahasında yaptığı son 16 turu ilk maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a çeyrek finale yükselebilmesi için beraberlik yeterli olacak. Bir farklı yenilgide maç uzatmalara giderken, 2 ve üstü farkla mağlubiyet durumunda ise Galatasaray Avrupa'ya havlu atacak.

3. RANDEVU

Galatasaray, bu sezon Liverpool ile üçüncü kez karşılaşacak. Lig etabının ikinci haftasında karşılaştığı İngiliz temsilcisini 1-0'lık skorla yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına son 16 turunda çıktı. Galatasaray, bu mücadeleyi de aynı skorla kazanarak rövanş öncesinde avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibini bir kez daha mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırabilmek için ter dökecek.

Avrupa'nın sonucunu yakından merak ettiği maç öncesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın yıldızları Liverpool deplasmanında Avrupa devlerinin radarında olacak.

OSIMHEN, BARIŞ ALPER, SARA VE SINGO DEVLERİN RADARINDA

Milliyet'in haberine göre; Osimhen, Barış Alper ve Sara başta olmak üzere birçok isim tribünden yakından izlenecek.

Cimbom'un öne çıkan isimleri bu gece göz hapsinde olacak. Aslan'da Osimhen, Barış, Sara ve Singo başta olmak üzere birçok ismin bu gece Liverpool maçına temsilcilerini göndererek kulüpler tarafından yakından takip edileceği öğrenildi.

Osimhen ile Real Madrid ve Barcelona yakından ilgilenirken, Barış Alper Yılmaz için Juventus, Napoli, Tottenham ve Leipzig temsilcileri bu gece statta olacak.

Brezilya Milli Takımı'ndan davet alan Gabriel Sara için ise Inter ve Tottenham'ın çalışma başlattığı belirtildi.

Singo'yla ilgilenen Premier Lig ekipleri ise Newcaste United ve Aston Villa.

Kulüplerin, transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
