Beşiktaş'ın rakibi Kasımpaşa

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

Ligde oynadığı 26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 49 puanla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlılar, rakibini yenerek milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisine 3 puanla gitmeyi hedefliyor.

Kasımpaşa ise Süper Lig'de çıktığı 26 karşılaşmada 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Son olarak geçen hafta Eyüpspor'u tek golle geçen lacivert-beyazlılar, ligde elde ettiği 24 puan ve averajla 14. basamakta kendine yer buldu.

Konuk ekip, Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmanın hesabını yapıyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde takımda üç eksik bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda hazır olmayan savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve forvet El Bilal Toure'nin milli aranın ardından takıma dönmeleri bekleniyor.

Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut'un da müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

CEZA SINIRINDAKİLER

Beşiktaş'ta iki oyuncu Kasımpaşa maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmesi durumunda milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı olacak.

Sakatlığı nedeniyle kadroda olması beklenmeyen Emirhan Topçu da ceza sınırında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ, RAKİBİNİ SON 5 MAÇTA YENEMEDİ

Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son 5 maçta galip gelemedi.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ise sahasında 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı. Tarafların, sezonun ilk yarısında oynadığı maç, yine 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısındaki son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-2'lik skorla deplasmanda elde etti.

SERGEN YALÇIN'IN EMRE BELÖZOĞLU'NA KARŞI GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu'na karşı yönettiği takımlarla galip gelemedi.

İki teknik adam, daha önce 2 kez karşı karşıya geldi.

Belözoğlu, 2021-2022 sezonunda 15 Ekim 2021'de RAMS Başakşehir'i yönettiği dönemde Yalçın'ın ekibi siyah-beyazlıları 3-2 mağlup etti.

Tecrübeli teknik direktörler, iki sezon sonra bu kez farklı takımlarla karşı karşıya geldi. Sergen Yalçın'ın takımı Antalyaspor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı MKE Ankaragücü, Antalya'da karşılaşmış ve müsabaka 1-1 sona ermişti.