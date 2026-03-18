Galatasaray'dan Liverpool maçı için dev prim! Dudak uçuklatan rakam
Son dakika Galatasaray haberleri: Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son 16 turu rövanşında Liverpool'a konuk olacak. Yönetim, takımın İngiliz devini eleyerek adını çeyrek finale yazdırması halinde futbolculara tarihi bir prim ödemeye hazırlanıyor. İşte o rakam... (GS spor haberi)
Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 10:51 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 10:52
Galatasaray yönetimi, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda 3 puan geldiğinde oyunculara 1 milyon Euro'luk prim ödemesi yapıyordu.
Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, son 16 turunda Juventus eşleşmesinde 3 milyon Euro prim ile çıtayı yükselmişti.
Galatasaray kurmayları, Liverpool'un elenmesi halinde primi daha da çok artıracak.
5 MİLYON EURO PRİM
Sabah'ın haberine göre; yönetim, Liverpool eşleşmesinde tur primini 5 milyon euro olarak belirledi.
Sarı-kırmızılılarda turun geçilmesi halinde tarihi prim oyuncuların hesaplarına hemen yatırılacak.
UÇAKTA ÖZEL HAZIRLIK
Galatasaray idarecileri, oyuncuları maça motive etmek için uçakta özel bir hazırlık yaptı.
Sarı-kırmızılı futbolcuların koltuklarına özel olarak bırakılan kartlarda başarılı anların grafiklerinin yanı sıra "Koy Elini Kalbine" sloganı yer aldı.
