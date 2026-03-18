CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Liverpool maçı için dev prim! Dudak uçuklatan rakam

Galatasaray'dan Liverpool maçı için dev prim! Dudak uçuklatan rakam

Son dakika Galatasaray haberleri: Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son 16 turu rövanşında Liverpool'a konuk olacak. Yönetim, takımın İngiliz devini eleyerek adını çeyrek finale yazdırması halinde futbolculara tarihi bir prim ödemeye hazırlanıyor. İşte o rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 10:51 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 10:52
Galatasaray'dan Liverpool maçı için dev prim! Dudak uçuklatan rakam

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Liverpool ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'dan Liverpool maçı için dev prim! Dudak uçuklatan rakam

Sarı-kırmızılılar, Liverpool'a mağlup olmaması durumunda adını çeyrek finale yazdıracak.

Galatasaray'dan Liverpool maçı için dev prim! Dudak uçuklatan rakam

Galatasaray'da tarihi müsabaka öncesi yönetim de harekete geçti. Galatasaray yönetimi, dev maç için müthiş bir prim belirledi.

Galatasaray'dan Liverpool maçı için dev prim! Dudak uçuklatan rakam

Galatasaray yönetimi, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda 3 puan geldiğinde oyunculara 1 milyon Euro'luk prim ödemesi yapıyordu.

Galatasaray'dan Liverpool maçı için dev prim! Dudak uçuklatan rakam

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, son 16 turunda Juventus eşleşmesinde 3 milyon Euro prim ile çıtayı yükselmişti.

Galatasaray'dan Liverpool maçı için dev prim! Dudak uçuklatan rakam

Galatasaray kurmayları, Liverpool'un elenmesi halinde primi daha da çok artıracak.

Galatasaray'dan Liverpool maçı için dev prim! Dudak uçuklatan rakam

5 MİLYON EURO PRİM

Sabah'ın haberine göre; yönetim, Liverpool eşleşmesinde tur primini 5 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray'dan Liverpool maçı için dev prim! Dudak uçuklatan rakam

Sarı-kırmızılılarda turun geçilmesi halinde tarihi prim oyuncuların hesaplarına hemen yatırılacak.

Galatasaray'dan Liverpool maçı için dev prim! Dudak uçuklatan rakam

UÇAKTA ÖZEL HAZIRLIK

Galatasaray idarecileri, oyuncuları maça motive etmek için uçakta özel bir hazırlık yaptı.

Galatasaray'dan Liverpool maçı için dev prim! Dudak uçuklatan rakam

Sarı-kırmızılı futbolcuların koltuklarına özel olarak bırakılan kartlarda başarılı anların grafiklerinin yanı sıra "Koy Elini Kalbine" sloganı yer aldı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan Liverpool maçı için dev prim! Dudak uçuklatan rakam Galatasaray'dan Liverpool maçı için dev prim! Dudak uçuklatan rakam 10:51
Anadolu Efes'in EuroLeague'de rakibi Monaco Anadolu Efes'in EuroLeague'de rakibi Monaco 10:44
Tottenham-Atletico Madrid maçı detayları! Tottenham-Atletico Madrid maçı detayları! 10:41
Bayern Münih-Atalanta maçı detayları Bayern Münih-Atalanta maçı detayları 10:09
G.Saraylı 4 yıldıza dev kanca! G.Saraylı 4 yıldıza dev kanca! 10:07
Fenerbahçe'den Openda sürprizi! Fenerbahçe'den Openda sürprizi! 09:55
Daha Eski
Barcelona-Newcastle United maçı detayları Barcelona-Newcastle United maçı detayları 09:49
Galatasaray'dan flaş 10 numara hamlesi! Galatasaray'dan flaş 10 numara hamlesi! 09:40
Zeynep Sönmez Miami Açık'ta 2. turda! Zeynep Sönmez Miami Açık'ta 2. turda! 09:38
Beşiktaş'ın rakibi Kasımpaşa Beşiktaş'ın rakibi Kasımpaşa 09:10
Jesus'tan çok konuşulacak itiraf! F.Bahçe ve Ali Koç... Jesus'tan çok konuşulacak itiraf! F.Bahçe ve Ali Koç... 09:08
RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor maçı detayları RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor maçı detayları 09:07