RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında RAMS Başakşehir ile Hesap.com Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Galatasaray yenilgisinin ardından çıkış arayan Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, 42 puanla 6. sırada yer alırken, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sami Uğurlu'nun Antalyaspor'u 24 puanla 15. sırада mücadele ediyor. Ev sahibi ekip üst sıralara tırmanmak isterken, konuk takım deplasmanda kritik 3 puanı hedefliyor. Peki, RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR-ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ

TFF, RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor maçı hakeminin Reşat Onur Coşkunses olduğunu açıkladı. Coşkunses'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mert Bulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alpaslan Şen üstlenecek.