Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-Atalanta MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Bayern Münih ile Atalanta karşı karşıya gelecek. İlk maçta 6-1'lik skor üstünlüğü yakalayan Alman devi, evinde oynayacağı maçı da kazanarak adanı çeyrek finale yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Turnuvada finale çıkmanın yollarını arayacak Vincent Kompany ve öğrencilerine karşı Atalanta'nın nasıl reaksiyon vereceği ise heyecanla bekleniyor. Peki, Bayern Münih-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 10:09
Bayern Münih-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih, sahasında Atalanta'yı ağırlayacak. İlk karşılaşmada rakibini deplasmanda 6-1 gibi farklı bir skorla geçen Alman ekibi, çeyrek final bileti için büyük avantajla sahaya çıkıyor. Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, finale giden yolda emin adımlarla ilerlerken, İtalyan temsilcisi Atalanta ise bu zorlu rövanşta etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Peki, Bayern Münih-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BAYERN MUNIH-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Bayern Münih-Atalanta maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

BAYERN MUNIH-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih-Atalanta maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MUNIH-ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Prescott; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Goretzka, Pavlovic; Karl, Gnabry, Diaz; Jackson

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic

G.Saraylı 4 yıldıza dev kanca!
Fenerbahçe'den Openda sürprizi!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan'dan 18 Mart mesajı: "Bu kutlu mirastan güç alıyoruz"
Usta yazardan F.Bahçe'ye eleştiri! "İlk yarılar neden böyle?"
Çakar'dan maç sonu Tedesco'ya sert eleştiri!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barcelona-Newcastle United maçı detayları Barcelona-Newcastle United maçı detayları 09:49
Galatasaray'dan flaş 10 numara hamlesi! Galatasaray'dan flaş 10 numara hamlesi! 09:40
Zeynep Sönmez Miami Açık'ta 2. turda! Zeynep Sönmez Miami Açık'ta 2. turda! 09:38
Beşiktaş'ın rakibi Kasımpaşa Beşiktaş'ın rakibi Kasımpaşa 09:10
Jesus'tan çok konuşulacak itiraf! F.Bahçe ve Ali Koç... Jesus'tan çok konuşulacak itiraf! F.Bahçe ve Ali Koç... 09:08
RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor maçı detayları RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor maçı detayları 09:07
Daha Eski
C. Alanyaspor-Kocaelispor maçı detayları C. Alanyaspor-Kocaelispor maçı detayları 08:54
Çakar'dan maç sonu Tedesco'ya sert eleştiri! Çakar'dan maç sonu Tedesco'ya sert eleştiri! 08:36
İ. Eyüpspor-Trabzonspor maçı öncesi son notlar! İ. Eyüpspor-Trabzonspor maçı öncesi son notlar! 08:36
Usta yazardan F.Bahçe'ye eleştiri! "İlk yarılar neden böyle?" Usta yazardan F.Bahçe'ye eleştiri! "İlk yarılar neden böyle?" 08:09
Liverpool-Galatasaray maçı detayları! Liverpool-Galatasaray maçı detayları! 07:59
Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama... Buruk: İnişlerimiz çıkışlarımız oldu ama... 01:41