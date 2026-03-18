Bayern Münih-Atalanta MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih, sahasında Atalanta'yı ağırlayacak. İlk karşılaşmada rakibini deplasmanda 6-1 gibi farklı bir skorla geçen Alman ekibi, çeyrek final bileti için büyük avantajla sahaya çıkıyor. Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, finale giden yolda emin adımlarla ilerlerken, İtalyan temsilcisi Atalanta ise bu zorlu rövanşta etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Peki, Bayern Münih-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BAYERN MUNIH-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Bayern Münih-Atalanta maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

BAYERN MUNIH-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Arena'da oynanacak Bayern Münih-Atalanta maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MUNIH-ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Prescott; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Goretzka, Pavlovic; Karl, Gnabry, Diaz; Jackson

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic