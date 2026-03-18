Fenerbahçe'den Lois Openda sürprizi! Transferi böyle duyuruldu
Fenerbahçe, yeni sezon planlamasında hücum hattını güçlendirmek için rotasını Lois Openda'ya çevirdi. İspanyol basını, Juventus'ta beklentilerin altında kalan Belçikalı golcü için sarı-lacivertliler devreye girdiğini yazdı. Yıldız ismin transferi böyle duyuruldu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 09:55
Sezon başında büyük beklentilerle kiralanan ve 44 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi bulunan Openda'nın performansının, İtalyan ekibini tam anlamıyla tatmin etmediği ifade ediliyor.
Torino temsilcisinin, yüksek maliyetle kadrosuna kattığı 26 yaşındaki oyuncuyu kısa sürede elden çıkararak yatırımın bir kısmını geri kazanmayı hedeflediği belirtiliyor.
Bu gelişmeler ışığında Fenerbahçe'nin transferde en istekli kulüplerden biri olduğu öne çıkıyor.
Sarı-lacivertli yönetimin, Openda'nın potansiyeline inandığı ve ona Türkiye'de yeniden çıkış yakalayabileceği, daha kilit bir rol üstlenebileceği bir proje sunduğu aktarılıyor.
Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Belçikalı futbolcunun da bu ihtimale sıcak baktığı belirtiliyor.
Belçikalı santrfor bu sezon 35 maçta görev alırken 2 gol kaydetti.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.