CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den Lois Openda sürprizi! Transferi böyle duyuruldu

Fenerbahçe, yeni sezon planlamasında hücum hattını güçlendirmek için rotasını Lois Openda'ya çevirdi. İspanyol basını, Juventus'ta beklentilerin altında kalan Belçikalı golcü için sarı-lacivertliler devreye girdiğini yazdı. Yıldız ismin transferi böyle duyuruldu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 09:55
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken start verdi.

Sarı-lacivertliler, uzun süredir radarında olan Lois Openda için girişimlerini hızlandırdı.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, bonservisi Leipzig'te bulunan ancak bu sezonu zorunlu satın alma opsiyonuyla Juventus formasıyla geçiren Belçikalı golcü, Fenerbahçe'nin gündeminde üst sıralarda yer alıyor.

Sezon başında büyük beklentilerle kiralanan ve 44 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi bulunan Openda'nın performansının, İtalyan ekibini tam anlamıyla tatmin etmediği ifade ediliyor.

Torino temsilcisinin, yüksek maliyetle kadrosuna kattığı 26 yaşındaki oyuncuyu kısa sürede elden çıkararak yatırımın bir kısmını geri kazanmayı hedeflediği belirtiliyor.

Bu gelişmeler ışığında Fenerbahçe'nin transferde en istekli kulüplerden biri olduğu öne çıkıyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, Openda'nın potansiyeline inandığı ve ona Türkiye'de yeniden çıkış yakalayabileceği, daha kilit bir rol üstlenebileceği bir proje sunduğu aktarılıyor.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Belçikalı futbolcunun da bu ihtimale sıcak baktığı belirtiliyor.

Belçikalı santrfor bu sezon 35 maçta görev alırken 2 gol kaydetti.

DİĞER
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
