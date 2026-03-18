Barcelona-Newcastle United MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. İngiltere'de oynanan ilk mücadele 1-1 sona ererken, ikinci karşılaşmayı hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. İspanya'da oynanacak mücadelede hata yapmadan adını çeyrek finale yazdırmayı hedefleyen Hansi Flick ve öğrencileri, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda etkili bir performans ortaya koymayı hedefleyen Eddie Howe ve ekibi ise bir üst tura yükselmenin yollarını arayacak. Peki, Barcelona-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 09:49
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, Camp Nou'da Newcastle United'ı ağırlayacak. İngiltere'deki ilk karşılaşmanın 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından çeyrek final bileti için kritik mücadele sahnelenecek. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, iç saha avantajını kullanarak adını bir üst tura yazdırmayı hedeflerken, Eddie Howe'un Newcastle United ekibi de sürpriz peşinde koşacak. İspanyol devi golcü yıldızlarıyla farkı açmayı planlarken, İngiliz ekibi deplasmanda etkili futbol sergileyerek tarihi bir sonuç almak istiyor. Peki, Barcelona-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Barcelona-Newcastle United maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

BARCELONA-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Newcastle United maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: J. Garcia; E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, Lopez, Raphinha; Torres.

Newcastle United: Ramsdale; Tripper, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes.

G.Saraylı 4 yıldıza dev kanca!
Galatasaray'dan flaş 10 numara hamlesi!
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
Başkan Erdoğan'dan 18 Mart mesajı: "Bu kutlu mirastan güç alıyoruz"
Usta yazardan F.Bahçe'ye eleştiri! "İlk yarılar neden böyle?"
Çakar'dan maç sonu Tedesco'ya sert eleştiri!
Bayern Münih-Atalanta maçı detayları Bayern Münih-Atalanta maçı detayları 10:09
G.Saraylı 4 yıldıza dev kanca! G.Saraylı 4 yıldıza dev kanca! 10:07
Fenerbahçe'den Openda sürprizi! Fenerbahçe'den Openda sürprizi! 09:55
Barcelona-Newcastle United maçı detayları Barcelona-Newcastle United maçı detayları 09:49
Galatasaray'dan flaş 10 numara hamlesi! Galatasaray'dan flaş 10 numara hamlesi! 09:40
Zeynep Sönmez Miami Açık'ta 2. turda! Zeynep Sönmez Miami Açık'ta 2. turda! 09:38
Daha Eski
Beşiktaş'ın rakibi Kasımpaşa Beşiktaş'ın rakibi Kasımpaşa 09:10
Jesus'tan çok konuşulacak itiraf! F.Bahçe ve Ali Koç... Jesus'tan çok konuşulacak itiraf! F.Bahçe ve Ali Koç... 09:08
RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor maçı detayları RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor maçı detayları 09:07
C. Alanyaspor-Kocaelispor maçı detayları C. Alanyaspor-Kocaelispor maçı detayları 08:54
Çakar'dan maç sonu Tedesco'ya sert eleştiri! Çakar'dan maç sonu Tedesco'ya sert eleştiri! 08:36
İ. Eyüpspor-Trabzonspor maçı öncesi son notlar! İ. Eyüpspor-Trabzonspor maçı öncesi son notlar! 08:36