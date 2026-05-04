Galatasaray'da sıcak gelişme! Yıldız ismin sözleşmesi uzadı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında son olarak deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaştı. Cimbom kazanması halinde şampiyon olacağı mücadelede sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı camia, karşılaşmanın ardından alarma geçti ve Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacağı maça odaklandı. Cimbom'da Okan Buruk önderliğinde hazırlıklar devam ederken saha dışında da oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak takımdaki o yıldızın sözleşmesinde yer alan opsiyon maddesi aktif hale geldi. Sabah'ın haberine göre Cimbom'da Lemina ile 1 yıl daha sözleşme yenilendi. Gabonlu futbolcunun sözleşmesindeki +1 yıllık uzatma opsiyonu maddesi bitime 2 hafta kala devreye girdi. Galatasaray'da 32'nci kez ilk 11'de sahaya çıkan Mario Lemina, resmi maçların yüzde 60'ına as kadroda başlama kriterini karşılamış oldu. Böylece futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi gelecek sezon sonuna kadar uzadı. Lemina bu sezon Cimbom'a 40 maçta forma terletti ve 2 kez gol attı ve 2 kez asist yaptı. Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Cimbom, Mario Lemina'yı geçtiğimiz sezon devre arasında 2 milyon 500 bin euroluk bedelle transfer etmişti.