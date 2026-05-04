Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı dorukta. Arsenal-Atletico Madrid ve Bayern Münih-PSG rövanş maçlarıyla finale çıkacak iki takım 5-6 Mayıs'ta belli olacak. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 10:29 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2026 10:35
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları 5 ve 6 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında finale çıkacak ekipler belli olacak.

İngiltere temsilcisi Arsenal, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanya ekibi Atletico Madrid'i 5 Mayıs'ta TSİ 22.00'de Londra'daki Emirates Stadı'nda konuk edecek.

Alman ekibi Bayern Münih ise tarihe geçen ve 5-4 yenildiği deplasman mücadelesinin rövanşında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) çarşamba günü TSİ 22.00'de Münih'teki Allianz Arena'da ağırlayacak.

PSG ile Bayern Münih arasındaki mücadele, ilk yarısında 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçmiş ve aynı zamanda en çok gol atılan yarı final maçı olmuştu.

